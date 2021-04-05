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  • Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

5 апреля 2021, 01:35
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что тренерский штаб национальной команды получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

«Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую.

У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», – сказал тренер.

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Летом россияне сыграют в финальном турнире Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Plyash
1617579356
Слушай,Жираф,а где замечание,что не товарищеская,а контрольная игра? Забыл?А при Морозове,или Бескове с Лобановским и Ахалкаци,ты бы денег вообще бы не получал,но на Колыму поехал бы точно.
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Axe111
1617595851
Да да да!!!! Стыдоба
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vladimir-7
1617603010
Черчесов оказался прав. Комментатор: Говорят, что КОМАНДА получает премиальные за выигрыш? Черчесов: Это всё вбросы, КОМАДА не получает никаких премиальных, но умолчал, что 20 миллионов получает ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ в его лице. Вот дурак дураком, а выкручиваться научился.
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Roma56
1617604968
Контрольная игра!!! Контрольная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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paracetamol
1617605040
Нет, а зря, только в товарищеских и выигрывают, а как до дела - швах!
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Roma56
1617605066
За товарищеские игры премиальных нет, а за контрольные есть!
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BRO_football
1617629821
У команды - нет, а вот у главного тренера есть! Что-то Черчесов недоговаривает!
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Hektor 84
1617904942
Что то Стас путается в показаниях! У него нет товарищеских игр, у него контрольные.
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