Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что тренерский штаб национальной команды получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

    «Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую.

    У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», – сказал тренер.

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Летом россияне сыграют в финальном турнире Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5466

      playsh 16 минут назад

      Слушай,Жираф,а где замечание,что не товарищеская,а контрольная игра? Забыл?А при Морозове,или Бескове с Лобановским и Ахалкаци,ты бы денег вообще бы не получал,но на Колыму поехал бы точно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru