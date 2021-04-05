Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что тренерский штаб национальной команды получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.
«Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую.
У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», – сказал тренер.
- Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
- Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Летом россияне сыграют в финальном турнире Евро-2020.
Источник: «Матч ТВ»