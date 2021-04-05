Черчесов: «У сборной России нет премиальных за товарищеские матчи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что тренерский штаб национальной команды получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

«Обсуждать смысла нет всякие вбросы. Я спокойно на это реагирую.

У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам надо добиваться результата», – сказал тренер.