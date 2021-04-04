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  • Владелец «Торпедо» Авдеев: «Возможно, пути нашего клуба и Игнашевича снова пересекутся»

Владелец «Торпедо» Авдеев: «Возможно, пути нашего клуба и Игнашевича снова пересекутся»

4 апреля 2021, 11:54

Роман Авдеев, владелец «Торпедо», прокомментировал смену тренера, случившуюся на прошлой неделе. Место Сергея Игнашевича занял Александр Бородюк.

– Как думаете, сколько времени понадобится Александру Бородюку для того, чтобы войти в рабочий ритм? Все-таки у него была пауза.

– Этот человек – носитель торпедовских традиций, и я думаю, что войти в рабочий ритм ему не составит труда. Он в форме, у меня сомнений нет, что он уже в этом ритме. Поживем – увидим. Мы вернулись в четверку, но это футбол, впереди игры.

– Важно ли, что наконец спал негатив на трибунах, который был обращен на Сергея Игнашевича?

– Я эмоции болельщиков понимаю, но не разделяю. Я искренне считаю, что у Сергея Николаевича впереди большая карьера тренера, и это не для красного словца. Ничего, кроме благодарности, я не испытываю.

– Не исключаете, что однажды дороги Игнашевича и «Торпедо» снова пересекутся?

– Я ничего не исключаю. Здесь можно использовать вольные терминологии, что поле скользкое, мяч круглый

  • Бородюк в первых 3 матчах добился 2 побед.
  • Игнашевич работал в «Торпедо» с 2019 года.
  • «Торпедо» идет в зоне переходных матчей за выход в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
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