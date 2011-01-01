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    Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что футболистам не нужна мышечная масса. Об этом он узнал в «Спартаке».

    «Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Серeжа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артeм, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?». Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

    Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всe-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело», – сказал Дзюба.

    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
    • Его «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: твиттер «ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4280

      sochi-2013 35 минут назад

      Прям бальзам для классики и визгохрюков! Сейчас по минусам посчитаем- сколько их на ветке.
      Только еще не понял, как отделять классику от визгохрюков. Хотя по комментам видно.

      0
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      Рейтинг: +3523

      mutabor0992 > sochi-2013 25 минут назад

      Ты опять вылез из пещеры?Что после игры сборной шкерился?Стыдно небось было.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3523

      mutabor0992 38 минут назад

      Видели мы в интернете,как ты качаешься...Просто оБкочаешься!)

      0
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      Рейтинг: +3523

      mutabor0992 > mutabor0992 37 минут назад

      оБкончаешься!

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      Рейтинг: +4280

      sochi-2013 > mutabor0992 33 минуты назад

      НОРМАЛЬНЫЕ люди, такое НЕ СМОТРЯТ!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3523

      mutabor0992 > sochi-2013 26 минут назад

      Нормальные люди,такое НЕ СНИМАЮТ!

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      Рейтинг: +246

      PahaSpartak 1 час назад

      Всмысле правая рука заметно накаченнее будет, не это надо качать в футболе

      2
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      Рейтинг: +7548

      ivany4 1 час назад

      В Спартаке даже массажисты видят, как просто глупый человек, становится глупым деревом.)) Всем думающим пример, всегда прислушайтесь к старшим и профессионалам своего дела.

      2
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      Рейтинг: +20285

      silver29 1 час назад

      шлюбе мозги бы подкачать не мешало, как он наращивал мышечную массу без протеинов при росте 196 ? При увеличении массы тела при таком росте нагрузка на голеностоп и коленные чашечки ведет к травмам.

      3
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      Рейтинг: +459

      Hoahin 2 часа назад

      Скажите это Халку, что в футболе это не надо. Смех просто

      0
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      Рейтинг: +1400

      DMитрий > Hoahin 2 часа назад

      Это на ум приходит многим. Но дело в том, что физиологию и антропометрию не обманешь. Не для всех подходит высокий рост и большая мышечная масса. Халк низкосракий, поэтому не пример. Физиотерапевты, массажисты и т.п. спецы знают о чем говорят. Примеры: Крауч и Лукаку. Т.е. каждому всё индивидуально.

      5
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      Рейтинг: +46130

      portero 2 часа назад

      Похоже поздно посоветовал или доходило долго. Слишком деревянный и с выносливостью проблемы, но зато продавить массой можешь...

      2
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      Рейтинг: +11738

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      А тебе никто не советовал поменьше п и з д и т ь ? По поводу дрочить , ничего не буду советовать - это твое личное дело и если тебе это помогает в футболе , то тем более )))

      9
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      Рейтинг: +23436

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 43 минуты назад

      Ну почему же , посоветуй . Судя по комментариям среди поклонников Спартака множество специалистов в этой теме .

      0
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      ...
      Рейтинг: +11738

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      Ты хочешь об этом поговорить ? )

      0
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      Рейтинг: +23436

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Не моя тема , вы уж там сами - между собой перетрите .

      0
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      Рейтинг: +11738

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Изучай или возьми мастер класс у Дзюбы )))

      0
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      Рейтинг: +1400

      DMитрий 2 часа назад

      «Артeм, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?». Он ответил: «В футболе тебе это не надо». - Ну не надо, так не надо и слез с качелей!

      14
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      Рейтинг: +798

      Хейтер Аларм > DMитрий 48 минут назад

      ну ты юморист!

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