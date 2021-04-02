Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что футболистам не нужна мышечная масса. Об этом он узнал в «Спартаке».

«Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Серeжа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артeм, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?». Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всe-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело», – сказал Дзюба.