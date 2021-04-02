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  • Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо»

Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо»

2 апреля 2021, 19:14
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что футболистам не нужна мышечная масса. Об этом он узнал в «Спартаке».

«Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Серeжа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артeм, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?». Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всe-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело», – сказал Дзюба.

  • Игрок – воспитанник «Спартака».
  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
  • Его «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: твиттер «ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (20)
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portero
1617381428
Похоже поздно посоветовал или доходило долго. Слишком деревянный и с выносливостью проблемы, но зато продавить массой можешь...
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ivany4
1617386591
В Спартаке даже массажисты видят, как просто глупый человек, становится глупым деревом.)) Всем думающим пример, всегда прислушайтесь к старшим и профессионалам своего дела.
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PahaSpartak
1617386907
Всмысле правая рука заметно накаченнее будет, не это надо качать в футболе
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mutabor0992
1617388374
Видели мы в интернете,как ты качаешься...Просто оБкочаешься!)
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sochi-2013
1617388553
Прям бальзам для классики и визгохрюков! Сейчас по минусам посчитаем- сколько их на ветке. Только еще не понял, как отделять классику от визгохрюков. Хотя по комментам видно.
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ArReal
1617393554
Как же мало шуток про, то , что он перестал качаться и начал дрочить...Удивительно просто, видимо очередной гол Мальте поднял его авторитет у населения))
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амани
1617401433
ты уже рукой все накачал.......росдроч
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ItalianFootball
1617433402
А еще есть такие примеры как Лукаку, ну и Холанд на подходе. Не надо же быть Акинфенвой, держи хороший баланс между массой и скоростью. Роналду очень много мышц сбросил по приезду в Италию, понял, что года идут, надо сушиться, подстраиваться.
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9зверь9
1617436234
А ещё сказали: "Перестать долбиться в очко!-это нужно только в зените..."
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Черкизовский Кот
1617437458
Слуцкий тоже качался. Только на стуле.
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