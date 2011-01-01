Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо»

Прям бальзам для классики и визгохрюков! Сейчас по минусам посчитаем- сколько их на ветке.
Только еще не понял, как отделять классику от визгохрюков. Хотя по комментам видно.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что футболистам не нужна мышечная масса. Об этом он узнал в «Спартаке».
«Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Серeжа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артeм, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?». Он ответил: «В футболе тебе это не надо».
Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всe-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело», – сказал Дзюба.
- Игрок – воспитанник «Спартака».
- Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
- Его «Зенит» лидирует в РПЛ.