Агент Мевли: «У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных»

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, прокомментировал будущее своего клиента. Контракт словенца с клубом истекает 30 июня.
«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже.
С «Сочи» продвижений не было, но мы все еще готовы рассмотреть продление контракта», – сказал агент.
- 30-летний Мевля выступает за «Сочи» с 2019 года.
- В текущем сезоне в его активе три гола в 24 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»