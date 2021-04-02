Агент Мевли: «У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных»

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, прокомментировал будущее своего клиента. Контракт словенца с клубом истекает 30 июня.

«У нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных. Будем общаться чуть позже.

С «Сочи» продвижений не было, но мы все еще готовы рассмотреть продление контракта», – сказал агент.