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    Малком и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита». Они не играли с 2020 года

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Химками».

    — Игроки сборных вернулись без жалоб на здоровье?

    — Есть определенные микроповреждения. У нас было два дня выходных для тех игроков, которые провели несколько матчей, а те, кто играл не так много, начали работу вчера. Есть вопросы по некоторым игрокам, но я надеюсь, что ничего серьезного нет и все должны готовиться к матчу.

    — Расскажите, как себя чувствуют Малком и Себастьян Дриусси.

    — Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.

    — Как дела у Михаила Кержакова? Вернулся ли он в общую группу?

    — Нет. Пока он тренируется по индивидуальной программе, но надеемся, что в скором времени он к нам присоединится.

    • В последний раз Малком и Дриусси появлялись на поле в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).
    • Кержаков не играет с февраля.
    • «Зенит» сыграет с «Химками» в понедельник, 5 апреля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +77

      вальтер79 46 секунд назад

      ну все теперь понеслась состав боевой к драке за золото готов

      0
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      Рейтинг: +27348

      oyabun 55 минут назад

      Состав у Зенита еще сильнее стал с возвращением в строй травмированных. Чемпионства точно не упустят.

      0
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