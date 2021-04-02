Малком и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита». Они не играли с 2020 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Химками».

— Игроки сборных вернулись без жалоб на здоровье?

— Есть определенные микроповреждения. У нас было два дня выходных для тех игроков, которые провели несколько матчей, а те, кто играл не так много, начали работу вчера. Есть вопросы по некоторым игрокам, но я надеюсь, что ничего серьезного нет и все должны готовиться к матчу.

— Расскажите, как себя чувствуют Малком и Себастьян Дриусси.

— Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.

— Как дела у Михаила Кержакова? Вернулся ли он в общую группу?

— Нет. Пока он тренируется по индивидуальной программе, но надеемся, что в скором времени он к нам присоединится.