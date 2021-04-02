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  • Малком и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита». Они не играли с 2020 года

Малком и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита». Они не играли с 2020 года

2 апреля 2021, 12:59
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Химками».

— Игроки сборных вернулись без жалоб на здоровье?

— Есть определенные микроповреждения. У нас было два дня выходных для тех игроков, которые провели несколько матчей, а те, кто играл не так много, начали работу вчера. Есть вопросы по некоторым игрокам, но я надеюсь, что ничего серьезного нет и все должны готовиться к матчу.

— Расскажите, как себя чувствуют Малком и Себастьян Дриусси.

— Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.

— Как дела у Михаила Кержакова? Вернулся ли он в общую группу?

— Нет. Пока он тренируется по индивидуальной программе, но надеемся, что в скором времени он к нам присоединится.

  • В последний раз Малком и Дриусси появлялись на поле в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).
  • Кержаков не играет с февраля.
  • «Зенит» сыграет с «Химками» в понедельник, 5 апреля.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Дриусси Себастьян Малком Семак Сергей
Комментарии (7)
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oyabun
1617363854
Состав у Зенита еще сильнее стал с возвращением в строй травмированных. Чемпионства точно не упустят.
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вальтер79
1617367116
ну все теперь понеслась состав боевой к драке за золото готов
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Taps
1617367685
Малком и Себастьян Дриусси вместе с Семаком наконец-то покидают "Зенит".
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portero
1617381703
Малком опять пару раз на заиену выйдет и на больничку... Совсем болезный ...
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koli4ka
1617392972
кто бы сомневался-Малком да в бой с Химками!!!
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