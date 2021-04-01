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  • Рамос – о травме: «Меня огорчает неспособность помочь команде в важных матчах»

Рамос – о травме: «Меня огорчает неспособность помочь команде в важных матчах»

1 апреля 2021, 16:38
1

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал в инстаграме о новой травме, из-за которой он пропустит матчи с «Барселоной» и «Ливерпулем».

«На вчерашней тренировке я почувствовал боль в левой икре. Сегодня я прошел обследование, которое подтвердило, что у меня мышечная травма.

Если меня что-то и огорчает, так это неспособность помочь команде в важных матчах, а также то, что вне поля я не могу вернуть любовь и энергию, которую вы передаете мне.

Не могу не быть откровенным. Продолжаю много работать и всей душой болеть за команду», – написал Рамос в инстаграме.

  • Ранее Рамос пропустил два месяца из-за травмы колена.
  • Рамос провел 15 матчей в текущем сезоне Примеры и забил 2 гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Серхио Рамоса
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (1)
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zigbert
1617368376
В этих играх Рамос был бы особенно необходим.
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