Рамос – о травме: «Меня огорчает неспособность помочь команде в важных матчах»

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал в инстаграме о новой травме, из-за которой он пропустит матчи с «Барселоной» и «Ливерпулем».

«На вчерашней тренировке я почувствовал боль в левой икре. Сегодня я прошел обследование, которое подтвердило, что у меня мышечная травма.

Если меня что-то и огорчает, так это неспособность помочь команде в важных матчах, а также то, что вне поля я не могу вернуть любовь и энергию, которую вы передаете мне.

Не могу не быть откровенным. Продолжаю много работать и всей душой болеть за команду», – написал Рамос в инстаграме.

Ранее Рамос пропустил два месяца из-за травмы колена.

Рамос провел 15 матчей в текущем сезоне Примеры и забил 2 гола.