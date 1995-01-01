Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Рамос – о травме: «Меня огорчает неспособность помочь команде в важных матчах»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал в инстаграме о новой травме, из-за которой он пропустит матчи с «Барселоной» и «Ливерпулем».

    «На вчерашней тренировке я почувствовал боль в левой икре. Сегодня я прошел обследование, которое подтвердило, что у меня мышечная травма.

    Если меня что-то и огорчает, так это неспособность помочь команде в важных матчах, а также то, что вне поля я не могу вернуть любовь и энергию, которую вы передаете мне.

    Не могу не быть откровенным. Продолжаю много работать и всей душой болеть за команду», – написал Рамос в инстаграме.

    • Ранее Рамос пропустил два месяца из-за травмы колена.
    • Рамос провел 15 матчей в текущем сезоне Примеры и забил 2 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Серхио Рамоса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84038
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru