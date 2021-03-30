Фомин: «Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в жизни»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Вы не так давно знаете Артема Дзюбу. Как впечатления от капитана сборной?

– Отличные. Дзюба – лидер команды и на поле, и в жизни. Если что-то подсказывает, то с юмором. Все позитивно. И на поле он все доказывает своей игрой и голами.

На прошлой неделе Дзюба с передачи Фомина забил первый гол сборной России в 2021 году.

Россияне уже победили Мальту (3:1) и Словению (2:1) в отборе ЧМ-2022, сегодня команда сыграет со Словакией.

Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

Фомин – о Черчесове: «Саламыч может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»