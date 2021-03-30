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Фомин: «Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в жизни»

30 марта 2021, 14:16
6

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Вы не так давно знаете Артема Дзюбу. Как впечатления от капитана сборной?

– Отличные. Дзюба – лидер команды и на поле, и в жизни. Если что-то подсказывает, то с юмором. Все позитивно. И на поле он все доказывает своей игрой и голами.

  • На прошлой неделе Дзюба с передачи Фомина забил первый гол сборной России в 2021 году.
  • Россияне уже победили Мальту (3:1) и Словению (2:1) в отборе ЧМ-2022, сегодня команда сыграет со Словакией.

Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

Фомин – о Черчесове: «Саламыч может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Зенит Дзюба Артем Фомин Даниил
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1617103939
Талантлив,откровенен..да ещё и смел. Ну,да... беру слова обратно.. Это не" Митя Фомин". Даниил, походу, настоящий.
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NewLife
1617105829
На поле лидер по отскокам от дерева и по проигранным единоборствам (это только чердак каждый отскок в любую сторону называет скидкой), король не признанных офсайдов и левых пенальти, ну а в жизни, видимо, лидирует по обучению балабольству, нарцисизму и онанизму. Гроза санмаринки и саудитов. Когда "позитивно и с юмором" будет каминг аут ?
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Olymp2
1617118300
Лидер, точняк!!! Первый драчун на Руси!
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nik55
1617124554
если только лидер по рукоблудию ----уже и до сборной добрался
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zigbert
1617200191
Ну просто ангел с крылышками.
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Hektor 84
1617838176
И на видео роликах
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