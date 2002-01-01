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    Фомин: «Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в жизни»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

    – Вы не так давно знаете Артема Дзюбу. Как впечатления от капитана сборной?

    – Отличные. Дзюба – лидер команды и на поле, и в жизни. Если что-то подсказывает, то с юмором. Все позитивно. И на поле он все доказывает своей игрой и голами.

    • На прошлой неделе Дзюба с передачи Фомина забил первый гол сборной России в 2021 году.
    • Россияне уже победили Мальту (3:1) и Словению (2:1) в отборе ЧМ-2022, сегодня команда сыграет со Словакией.

    Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8189

      NewLife 19 минут назад

      На поле лидер по отскокам от дерева и по проигранным единоборствам (это только чердак каждый отскок в любую сторону называет скидкой), король не признанных офсайдов и левых пенальти, ну а в жизни, видимо, лидирует по обучению балабольству, нарцисизму и онанизму. Гроза санмаринки и саудитов. Когда "позитивно и с юмором" будет каминг аут ?

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      Рейтинг: +1830

      Алехсбургер. 51 минуту назад

      Талантлив,откровенен..да ещё и смел.
      Ну,да...
      беру слова обратно..
      Это не" Митя Фомин".
      Даниил, походу, настоящий.

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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB 56 минут назад

      Нашли из кого лидера делать...

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