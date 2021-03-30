Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фомин – о Черчесове: «Саламыч может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

Фомин – о Черчесове: «Саламыч может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

30 марта 2021, 09:59
6

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Чем прежде всего Станислав Черчесов отличается от Шварца?

– Особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Саламыч может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: «Я все понял».

– Как осваиваетесь в сборной, привыкаете к требованиям тренерского штаба?

– С каждым вызовом чувствую себя все увереннее. Всегда внимательно слушаю требования — на теории, практических занятиях. Тут важно какие-то вещи, которые ты только что проговорил с тренерами сборной, воплощать в чемпионате страны. Это тоже помогает.

Как-то раз поговорили, я услышал некоторые пожелания. Встречаемся через месяц на сборе национальной команды. Они же все видят – и говорят: «Ну, ты чувствуешь сам?» И я действительно это чувствовал. Требования в клубе и сборной несколько отличаются, и я должен уметь быстро перестроиться.

  • Полузащитник «Динамо» провел 4 матча за сборную России.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Фомин Даниил Черчесов Станислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мортус 2
1617088264
Это тренер от Бога. Такие вот методы тренировки шикарные. Впивается взглядом, сосёт кровь, жарит мясо потом.
Ответить
Алехсбургер.
1617093015
И ты думаешь: «Я все понял». Премиальные мимо.
Ответить
NewLife
1617093241
Визуальный вампир))
Ответить
Olymp2
1617118356
когда накурится, точняк как бы впивается...
Ответить
Plyash
1617118712
Представляю,что будет,если он вопьётся взглядом в промежность.Похоже,именно так он и поступил с Дзюбой.Сразу или импотент или дрочун.Лучше,конечно,второе,повезло Артёмке.
Ответить
paracetamol
1617137824
И чё ты понял, что так играть нельзя?
Ответить
Главные новости
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
4
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
2
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
7
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
6
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
9
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
126
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+