Фомин – о Черчесове: «Саламыч может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Чем прежде всего Станислав Черчесов отличается от Шварца?

– Особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Саламыч может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: «Я все понял».

– Как осваиваетесь в сборной, привыкаете к требованиям тренерского штаба?

– С каждым вызовом чувствую себя все увереннее. Всегда внимательно слушаю требования — на теории, практических занятиях. Тут важно какие-то вещи, которые ты только что проговорил с тренерами сборной, воплощать в чемпионате страны. Это тоже помогает.

Как-то раз поговорили, я услышал некоторые пожелания. Встречаемся через месяц на сборе национальной команды. Они же все видят – и говорят: «Ну, ты чувствуешь сам?» И я действительно это чувствовал. Требования в клубе и сборной несколько отличаются, и я должен уметь быстро перестроиться.

Полузащитник «Динамо» провел 4 матча за сборную России.

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»