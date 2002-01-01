Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Фомин – о Черчесове: «Саламыч может впиться в тебя взглядом, и ты думаешь: «Я все понял»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

    – Чем прежде всего Станислав Черчесов отличается от Шварца?

    – Особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Саламыч может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: «Я все понял».

    – Как осваиваетесь в сборной, привыкаете к требованиям тренерского штаба?

    – С каждым вызовом чувствую себя все увереннее. Всегда внимательно слушаю требования — на теории, практических занятиях. Тут важно какие-то вещи, которые ты только что проговорил с тренерами сборной, воплощать в чемпионате страны. Это тоже помогает.

    Как-то раз поговорили, я услышал некоторые пожелания. Встречаемся через месяц на сборе национальной команды. Они же все видят – и говорят: «Ну, ты чувствуешь сам?» И я действительно это чувствовал. Требования в клубе и сборной несколько отличаются, и я должен уметь быстро перестроиться.

    • Полузащитник «Динамо» провел 4 матча за сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

    Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1829

      Алехсбургер. 2 минуты назад

      И ты думаешь: «Я все понял».
      Премиальные мимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Мортус 2 1 час назад

      Это тренер от Бога. Такие вот методы тренировки шикарные. Впивается взглядом, сосёт кровь, жарит мясо потом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7022

      KPCCSPB > Мортус 2 43 минуты назад

      Ему друзья по сборной жарят. Сам он только барашка режИт.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84016
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru