Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что в его контракте не прописаны отступные для российских клубов.

– Недавно проходил слух, что вами интересуется «Зенит». Но правильно ли я понимаю, что у вас в контракте с «Динамо» нет отступных для российских клубов?

– Правильно. Для Европы – есть. Я же переходил в «Динамо», и разговор был такой, что клуб будет развиваться и станет одним из лидеров российского футбола. А если «Динамо» в лидерах, то куда мне еще в России переходить? Никакого смысла. В Европе же я хотел бы себя попробовать.