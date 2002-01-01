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    Фомин: «Отступные есть только для Европы. Если «Динамо» в лидерах, то куда мне в России переходить?»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что в его контракте не прописаны отступные для российских клубов.

    – Недавно проходил слух, что вами интересуется «Зенит». Но правильно ли я понимаю, что у вас в контракте с «Динамо» нет отступных для российских клубов?

    – Правильно. Для Европы – есть. Я же переходил в «Динамо», и разговор был такой, что клуб будет развиваться и станет одним из лидеров российского футбола. А если «Динамо» в лидерах, то куда мне еще в России переходить? Никакого смысла. В Европе же я хотел бы себя попробовать.

    • В текущем сезоне Фомин провел 23 матча в РПЛ. На его счету 5 голов и 2 ассиста.
    • Полузащитник «Динамо» провел 4 матча за сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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