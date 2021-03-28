Отбор ЧМ-2022. Польша разгромила Андорру, Израиль сыграл вничью с Шотландией

Польша обыграла Андорру (3:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 благодаря дулю нападающего Роберта Левандовски. Форвард «Баварии» забил в десятом матче подряд.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа I
Голы: 1:0 – Левандовски, 30; 2:0 – Левандовски, 55; 3:0 – Свидерски, 88.
Сан-Марино – Венгрия – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Салаи (с пенальти), 13; 0:2 – Шаллаи, 71; 0:3 – Николич (с пенальти), 88.
Группа F
Израиль – Шотландия – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Перец, 44; 1:1 – Фрэйзер, 56.
Австрия – Фарерские острова – 3:1 (3:1)
Голы: 0:1 – Наттестад, 19; 1:1 – Драгович, 30; 2:1 – Баумгартнер, 37; 3:1 – Каладжич, 44.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022
Источник: Бомбардир.ру