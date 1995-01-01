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    Первый тренер Захаряна Королев: «Арсен очень любит футбол. В академии 24 часа в сутки им жил»

    Для полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна футбол в жизни стоит на первом месте. Об этом рассказал первый тренер игрок Владимир Королев.

    – Криштиану Роналду ориентирован на голы, Эден Азар – на голевые передачи, Арсен делает и то, и другое. Есть ли у него к чему-то склонность или тут идеальный баланс?

    – Были моменты в детском футболе: у него лучшая позиция, а он все равно отдаст, может на пустые отдать. Он удовольствие получает и от того, и от другого. Вообще, он очень футбол любит, можно сказать, 24 часа им жил. В академии мы с ним постоянно вечерами выходили тренироваться. Заходит, говорит: «Пошли, Владимир Николаич», и мы идем. Не удивлюсь, если он вырастет в очень хорошего игрока.

    • Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
    • Он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Молодежная сборная России, в расположении которой находится Захарян, в 22:00 по Москве начнет матч группового этапа Евро-2021 против Франции.

    Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Мортус 1 час назад

      Мля, оставьте уже парня в покое. Щас писарчки и балтуны всякие намайнют парню пару огромных звёзд.

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