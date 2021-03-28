Первый тренер Захаряна Королев: «Арсен очень любит футбол. В академии 24 часа в сутки им жил»

Для полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна футбол в жизни стоит на первом месте. Об этом рассказал первый тренер игрок Владимир Королев.

– Криштиану Роналду ориентирован на голы, Эден Азар – на голевые передачи, Арсен делает и то, и другое. Есть ли у него к чему-то склонность или тут идеальный баланс?

– Были моменты в детском футболе: у него лучшая позиция, а он все равно отдаст, может на пустые отдать. Он удовольствие получает и от того, и от другого. Вообще, он очень футбол любит, можно сказать, 24 часа им жил. В академии мы с ним постоянно вечерами выходили тренироваться. Заходит, говорит: «Пошли, Владимир Николаич», и мы идем. Не удивлюсь, если он вырастет в очень хорошего игрока.

Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.

Он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Молодежная сборная России, в расположении которой находится Захарян, в 22:00 по Москве начнет матч группового этапа Евро-2021 против Франции.

Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше»