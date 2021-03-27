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  • Галактионов: «Надо переиграть французов, у них также две ноги»

Галактионов: «Надо переиграть французов, у них также две ноги»

27 марта 2021, 18:38
3

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро U-21 против Франции.

«Глобально, если брать имена и трансферную стоимость, то для СМИ и внешнего восприятия сборная Франции может показаться чем-то большим. Но мы всегда акцентируем внимание ребят, что в футбол играют люди в конкретном состоянии на сегодняшний день. У них также две ноги.

С учетом того, что мы приехали решать свои задачи, мотивированы, здесь очень важно не обращать на все это внимание. Мы – Россия, наши футболисты тоже ценны, любимы, и наши ребята доказывают, что мы можем завоевывать сердца болельщиков. Нам нужно дальше это делать: надо выходить на поле и переиграть французов.

Расклад после матча датчан и французов никак не поменялся. В краткосрочном турнире каждая победа на вес золота. Нам надо улучшать качество собственной игры, мы акцентировали наших игроков на это. Готовимся к игре, как и планировалось, будем учитывать и игру соперника, но отталкиваться от себя», – сказал Галактионов.

  • Россия сыграет с Францией в воскресенье в 22:00 мск.
  • В первом туре россияне разгромили Исландию (4:1), а французы проиграли Дании (0:1).

Источник: «Р-Спорт»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Франция (мол) Галактионов Михаил
Комментарии (3)
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житель СПб
1616912383
У нас хорошая, интересная команда. Они - будущее российского футбола. Удачи им!
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Ловкий Бубен
1616949478
Полностью с ним согласен, хотел ещё добавить что мяч будет опять круглый..
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paracetamol
1617033179
Галактионов: «Надо переиграть французов, у них также две ноги и член между ними, пусть даже черный, а у нас - нет!»
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