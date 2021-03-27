Галактионов: «Надо переиграть французов, у них также две ноги»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро U-21 против Франции.

«Глобально, если брать имена и трансферную стоимость, то для СМИ и внешнего восприятия сборная Франции может показаться чем-то большим. Но мы всегда акцентируем внимание ребят, что в футбол играют люди в конкретном состоянии на сегодняшний день. У них также две ноги.

С учетом того, что мы приехали решать свои задачи, мотивированы, здесь очень важно не обращать на все это внимание. Мы – Россия, наши футболисты тоже ценны, любимы, и наши ребята доказывают, что мы можем завоевывать сердца болельщиков. Нам нужно дальше это делать: надо выходить на поле и переиграть французов.

Расклад после матча датчан и французов никак не поменялся. В краткосрочном турнире каждая победа на вес золота. Нам надо улучшать качество собственной игры, мы акцентировали наших игроков на это. Готовимся к игре, как и планировалось, будем учитывать и игру соперника, но отталкиваться от себя», – сказал Галактионов.