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    Галактионов: «Надо переиграть французов, у них также две ноги»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро U-21 против Франции.

    «Глобально, если брать имена и трансферную стоимость, то для СМИ и внешнего восприятия сборная Франции может показаться чем-то большим. Но мы всегда акцентируем внимание ребят, что в футбол играют люди в конкретном состоянии на сегодняшний день. У них также две ноги.

    С учетом того, что мы приехали решать свои задачи, мотивированы, здесь очень важно не обращать на все это внимание. Мы – Россия, наши футболисты тоже ценны, любимы, и наши ребята доказывают, что мы можем завоевывать сердца болельщиков. Нам нужно дальше это делать: надо выходить на поле и переиграть французов.

    Расклад после матча датчан и французов никак не поменялся. В краткосрочном турнире каждая победа на вес золота. Нам надо улучшать качество собственной игры, мы акцентировали наших игроков на это. Готовимся к игре, как и планировалось, будем учитывать и игру соперника, но отталкиваться от себя», – сказал Галактионов.

    • Россия сыграет с Францией в воскресенье в 22:00 мск.
    • В первом туре россияне разгромили Исландию (4:1), а французы проиграли Дании (0:1).

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    Источник: «Р-Спорт»

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