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    ЦСКА – о голе Гайча за олимпийскую сборную: «Продолжай в том же духе, Танк!»

    Пресс-служба ЦСКА отреагировала на второй подряд победный гол нападающего Адольфо Гайча.

    «Второй победный гол Адольфо Гайча за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк!» – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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