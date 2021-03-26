ЦСКА – о голе Гайча за олимпийскую сборную: «Продолжай в том же духе, Танк!»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на второй подряд победный гол нападающего Адольфо Гайча.
- Неделю назад аргентинец в составе «Беневенто» забил решающий мяч в ворота «Ювентуса» в матче 28-го тура Серии А.
- Накануне форвард принес победу олимпийской сборной Аргентины в игре с Японией.
«Второй победный гол Адольфо Гайча за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк!» – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.
Второй победный гол @adolfogaich9 за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк! https://t.co/hXL7y5mOup— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 26, 2021