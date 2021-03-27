ЦСКА – о голе Гайча за олимпийскую сборную: «Продолжай в том же духе, Танк!»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на второй подряд победный гол нападающего Адольфо Гайча.

Неделю назад аргентинец в составе «Беневенто» забил решающий мяч в ворота «Ювентуса» в матче 28-го тура Серии А.

Накануне форвард принес победу олимпийской сборной Аргентины в игре с Японией.

«Второй победный гол Адольфо Гайча за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк!» – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.