Почти половину голов за сборную России Дзюба забил командам не выше 100-го места в рейтинге ФИФА

Капитан сборной России Артем Дзюба забил 27-й мяч в составе национальной команды.

Это второй результат в истории. Больше только у Александра Кержакова (30).

13 из 27 голов (48%) Дзюба забил сборным с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА.