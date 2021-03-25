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  • Почти половину голов за сборную России Дзюба забил командам не выше 100-го места в рейтинге ФИФА

Почти половину голов за сборную России Дзюба забил командам не выше 100-го места в рейтинге ФИФА

25 марта 2021, 19:59
30

Капитан сборной России Артем Дзюба забил 27-й мяч в составе национальной команды.

Это второй результат в истории. Больше только у Александра Кержакова (30).

13 из 27 голов (48%) Дзюба забил сборным с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА.

  • 5 – Лихтенштейну (181-е место в рейтинге);
  • 4 – Сан-Марино (210);
  • 3 – Сербии (30) и Шотландии (48);
  • 2 – Швеции (20) и Коста-Рике (50);
  • 1 – Молдавии (177), Саудовской Аравии (67), Египту (49), Испании (6), Турции (32), Казахстану (122), Кипру (100) и Мальте (176).

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем
Комментарии (30)
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Алекс636363
1616692298
ну так и сама сборная россии голы забивает таким командам
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aubergine
1616692981
Привожу статистику по Кержакову. Ну чисто ради интереса. Итак, мячи Кержакова за сборную, включая товарищеские матчи: 3 - Лихтенштейн, Люксембург, Андорра; 2 - Ирландия, Македония, Финляндия, Израиль, Азербайджан, Эстония; 1 - Швеция, Албания, Италия, Уругвай, Португалия, Словакия, Южная Корея, Венгрия, Белоруссия. Видно, что около половины мячей тоже забиты командам со дна рейтинговой таблицы. Но при этом Керж больше, чем Дзюба забивал топовым сборным. P.S. Если где ошибся, не пинайте сильно :)
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GoLenaStop
1616693106
А, мало того, что дрАчун, а теперь и с детскими командами засветился... Изврат какой-то... Ха!
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solovey-2020
1616697884
а Ч ЕРЧЕСА ДАВНО ГНАТЬ НАДО
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koli4ka
1616699672
он еще не забивал Фарерам,Гибралтару, Люксембургу и Ватикану,так что есть ещё чем заниматься на тренировка и есть ещё глубина куда расти питерскому вундэркинду!!!
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DOCTOR PENALTY
1616701727
Гроза почтальонов, продавцов, бухгалтеров, дворников и т.д.
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Из Твери Леха
1616732276
Ну в принципе у многих такое положение. Чем удивляться-то?
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sochi-2013
1616739160
Дебильная статья и тема вообще! Кто-то стесняется и специально не забивает ЭТИМ командам?
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nik55
1616742571
это уровень бревна
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Ловкий Бубен
1616756626
Если это так легко, почему же другие не забили больше него
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