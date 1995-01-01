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    Почти половину голов за сборную России Дзюба забил командам не выше 100-го места в рейтинге ФИФА

    Капитан сборной России Артем Дзюба забил 27-й мяч в составе национальной команды.

    Это второй результат в истории. Больше только у Александра Кержакова (30).

    13 из 27 голов (48%) Дзюба забил сборным с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА.

    • 5 – Лихтенштейну (181-е место в рейтинге);
    • 4 – Сан-Марино (210);
    • 3 – Сербии (30) и Шотландии (48);
    • 2 – Швеции (20) и Коста-Рике (50);
    • 1 – Молдавии (177), Саудовской Аравии (67), Египту (49), Испании (6), Турции (32), Казахстану (122), Кипру (100) и Мальте (176).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +222

      PahaSpartak 11 минут назад


      Да фиг с ним уже, что за постоянный пиар Дзюбы и Ширмокава

      0
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      Рейтинг: +66

      Forvard47 12 минут назад

      А теперь посмотрите голы кержа...

      а так же дзюбка только 1 гол топ сборной это испании и то с пенальти)))

      ахахахаххахахалохаахахахахаххахаха

      0
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      Рейтинг: +8269

      Puddle 28 минут назад

      И что? За то хряки опять сейчас завизжат, я думаю! гы-гы-гы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20048

      silver29 43 минуты назад

      Ну так и в РПЛ половина голов им забита с пенальти, да еще надуманных зинкам.

      3
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      Рейтинг: +8

      fabo72 44 минуты назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6725

      GoLenaStop 53 минуты назад

      А, мало того, что дрАчун, а теперь и с детскими командами засветился...
      Изврат какой-то...
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +292

      aubergine 55 минут назад

      Привожу статистику по Кержакову. Ну чисто ради интереса. Итак, мячи Кержакова за сборную, включая товарищеские матчи:

      3 - Лихтенштейн, Люксембург, Андорра;
      2 - Ирландия, Македония, Финляндия, Израиль, Азербайджан, Эстония;
      1 - Швеция, Албания, Италия, Уругвай, Португалия, Словакия, Южная Корея, Венгрия, Белоруссия.

      Видно, что около половины мячей тоже забиты командам со дна рейтинговой таблицы. Но при этом Керж больше, чем Дзюба забивал топовым сборным.

      P.S. Если где ошибся, не пинайте сильно :)

      2
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      Рейтинг: +1791

      Алехсбургер. > aubergine 7 минут назад

      чёткая подача+++

      0
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      Рейтинг: +538

      Алекс636363 1 час назад

      ну так и сама сборная россии голы забивает таким командам

      2
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      Рейтинг: -220

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      бомбардир еще тот,мальта,кипр,фареры,люксембург,гиблартар,лихтенштейн и прочие гранды)))
      как и за бомжатник дырявый забивал кому7 вардар,дандолк,ларисса,русенборг и прочие

      3
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      Рейтинг: +14643

      alarm 1 час назад

      ща в тарасофке полыхнёт)

      2
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      Рейтинг: -220

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН > alarm 1 час назад

      да стыдно за дрочуна лазурного

      4
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      Рейтинг: +292

      aubergine > alarm 1 час назад

      Да ты экстрасенс, однако :)

      3
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      Рейтинг: +8269

      Puddle > alarm 26 минут назад

      Ты лучше скажи, главный визгарь литлбой уже зарегился, чтобы полыхать, или еще нет? гы-гы-гы

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