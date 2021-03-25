Почти половину голов за сборную России Дзюба забил командам не выше 100-го места в рейтинге ФИФА

Капитан сборной России Артем Дзюба забил 27-й мяч в составе национальной команды.
Это второй результат в истории. Больше только у Александра Кержакова (30).
13 из 27 голов (48%) Дзюба забил сборным с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА.
- 5 – Лихтенштейну (181-е место в рейтинге);
- 4 – Сан-Марино (210);
- 3 – Сербии (30) и Шотландии (48);
- 2 – Швеции (20) и Коста-Рике (50);
- 1 – Молдавии (177), Саудовской Аравии (67), Египту (49), Испании (6), Турции (32), Казахстану (122), Кипру (100) и Мальте (176).
Источник: «Гол»