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    «Газпром Арена» сможет заполняться на 50% на матчах Евро-2020

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что «Газпром Арена» сможет заполняться на 50% на матчах предстоящего чемпионата Европы.

    «На Евро-2020 мы смотрим с оптимизмом, у нас уже есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун, у нас уже есть все параметры проведения соревнований.

    Прошу прощения, но по уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр. Мы работаем над допуском иностранных болельщиков, это не вызывает отторжения у властей.

    Мы уверены, что центральное спортивное событие для России пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и с соблюдением всех необходимых правил», – цитирует Сорокина «Р-Спорт».

    • УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: «Р-Спорт»

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