«Газпром Арена» сможет заполняться на 50% на матчах Евро-2020

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что «Газпром Арена» сможет заполняться на 50% на матчах предстоящего чемпионата Европы.

«На Евро-2020 мы смотрим с оптимизмом, у нас уже есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун, у нас уже есть все параметры проведения соревнований.

Прошу прощения, но по уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр. Мы работаем над допуском иностранных болельщиков, это не вызывает отторжения у властей.

Мы уверены, что центральное спортивное событие для России пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и с соблюдением всех необходимых правил», – цитирует Сорокина «Р-Спорт».