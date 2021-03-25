«Газпром Арена» сможет заполняться на 50% на матчах Евро-2020

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что «Газпром Арена» сможет заполняться на 50% на матчах предстоящего чемпионата Европы.
«На Евро-2020 мы смотрим с оптимизмом, у нас уже есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун, у нас уже есть все параметры проведения соревнований.
Прошу прощения, но по уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр. Мы работаем над допуском иностранных болельщиков, это не вызывает отторжения у властей.
Мы уверены, что центральное спортивное событие для России пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и с соблюдением всех необходимых правил», – цитирует Сорокина «Р-Спорт».
- УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Р-Спорт»