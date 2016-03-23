Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Круговой: «Жалко, что у Франции не будет Мбаппе. Он бы играл на правом фланге против меня или Тикнизяна»

    Защитник молодежной сборной России Данил Круговой поделился ожиданиями от старта Евро-U21.

    «С кем-то мы играли на детско-юношеском уровне, с кем-то – на мемориале Гранаткина, чемпионате Европы, чемпионате мира все вместе играли. Поэтому мы всех прекрасно знаем.

    Мы очень рады, что отобрались на Евро. Жалко, что у Франции не будет Мбаппе, так бы он играл на правом фланге против меня или Тикнизяна. Было бы неплохо посмотреть.

    Надеть футболку национальной сборной – честь для меня. Я хочу защищать цвета страны и добиваться наилучших результатов», – цитирует Кругового «Матч ТВ».

    • Сегодня молодежная сборная России проведет первый матч на чемпионате Европы.
    • Команда Михаила Галактионова сыграет с Исландией.
    • Начало встречи – в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21437

      Боцман59rus 47 минут назад

      СМИ распиарили, а они поверили..
      Четвертое место в группе проплаченным инвалидам

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83786
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru