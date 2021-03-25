Круговой: «Жалко, что у Франции не будет Мбаппе. Он бы играл на правом фланге против меня или Тикнизяна»

Защитник молодежной сборной России Данил Круговой поделился ожиданиями от старта Евро-U21.

«С кем-то мы играли на детско-юношеском уровне, с кем-то – на мемориале Гранаткина, чемпионате Европы, чемпионате мира все вместе играли. Поэтому мы всех прекрасно знаем.

Мы очень рады, что отобрались на Евро. Жалко, что у Франции не будет Мбаппе, так бы он играл на правом фланге против меня или Тикнизяна. Было бы неплохо посмотреть.

Надеть футболку национальной сборной – честь для меня. Я хочу защищать цвета страны и добиваться наилучших результатов», – цитирует Кругового «Матч ТВ».