Круговой: «Жалко, что у Франции не будет Мбаппе. Он бы играл на правом фланге против меня или Тикнизяна»

СМИ распиарили, а они поверили..
Четвертое место в группе проплаченным инвалидам
Защитник молодежной сборной России Данил Круговой поделился ожиданиями от старта Евро-U21.
«С кем-то мы играли на детско-юношеском уровне, с кем-то – на мемориале Гранаткина, чемпионате Европы, чемпионате мира все вместе играли. Поэтому мы всех прекрасно знаем.
Мы очень рады, что отобрались на Евро. Жалко, что у Франции не будет Мбаппе, так бы он играл на правом фланге против меня или Тикнизяна. Было бы неплохо посмотреть.
Надеть футболку национальной сборной – честь для меня. Я хочу защищать цвета страны и добиваться наилучших результатов», – цитирует Кругового «Матч ТВ».
- Сегодня молодежная сборная России проведет первый матч на чемпионате Европы.
- Команда Михаила Галактионова сыграет с Исландией.
- Начало встречи – в 20:00 мск.