Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Marca: Куман будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провел встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, на которой обсуждалось его будущее в команде.

    По информации Marca, руководство «Барселоны» выразило доверие Куману. Сообщается, что 58-летний голландец останется главным тренером команды на следующий сезон.

    • Ранее Sport.es стало известно, что у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны».
    • «Барселона» идет на втором месте в Примере.
    • Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9086

      Hektor 84 1 час назад

      А Мадридское издание в курсе всех планов Барсы?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83764
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru