Marca: Куман будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провел встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, на которой обсуждалось его будущее в команде.
По информации Marca, руководство «Барселоны» выразило доверие Куману. Сообщается, что 58-летний голландец останется главным тренером команды на следующий сезон.
- Ранее Sport.es стало известно, что у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны».
- «Барселона» идет на втором месте в Примере.
- Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Marca