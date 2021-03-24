Marca: Куман будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провел встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, на которой обсуждалось его будущее в команде.

По информации Marca, руководство «Барселоны» выразило доверие Куману. Сообщается, что 58-летний голландец останется главным тренером команды на следующий сезон.