«Реал» переключится на Кейна, если не купит Холанда или Мбаппе. В сделку могут включить Бэйла

Нападающий«Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале».

По информации Cadena SER, испанский клуб попытается подписать 27-летнего англичанина, если не сможет купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что в сделку может быть включен полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды.