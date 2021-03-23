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    «Реал» переключится на Кейна, если не купит Холанда или Мбаппе. В сделку могут включить Бэйла

    Нападающий«Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале».

    По информации Cadena SER, испанский клуб попытается подписать 27-летнего англичанина, если не сможет купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Сообщается, что в сделку может быть включен полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
    • Холанд оценивается в 110 миллионов евро.
    • По информации AS, оба футболиста обойдутся «Реалу» в 852 миллиона.

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    Источник: Cadena SER

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