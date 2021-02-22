AS: Мбаппе и Холанд обойдутся «Реалу» в 852 миллиона

Стала известна общая сумма, которую «Реал» должен будет заплатить за трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, а также их шестилетние контракты с мадридским клубом.

По информации AS, «Реал» заплатит «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» по 150 миллионов евро за футболистов. Суммарно мадридцы потратят 300 миллионов евро.

Предполагаемая зарплата Мбаппе в мадридском клубе – 72 миллиона евро в год. Холанд будет получать 20 миллионов в год. За шесть лет на зарплату французу и норвежцу уйдет 552 миллиона евро.

Общие затраты на футболистов составят 852 (300 + 552) миллиона евро.