AS: Мбаппе и Холанд обойдутся «Реалу» в 852 миллиона

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и что?
это за 6 лет?
сколько там клубы именитые в последние года потратили? ахахахаха
852 миллиона это пустяки на 6 лет
это решение в итоге принесет больше денег))
Стала известна общая сумма, которую «Реал» должен будет заплатить за трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, а также их шестилетние контракты с мадридским клубом.
По информации AS, «Реал» заплатит «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» по 150 миллионов евро за футболистов. Суммарно мадридцы потратят 300 миллионов евро.
Предполагаемая зарплата Мбаппе в мадридском клубе – 72 миллиона евро в год. Холанд будет получать 20 миллионов в год. За шесть лет на зарплату французу и норвежцу уйдет 552 миллиона евро.
Общие затраты на футболистов составят 852 (300 + 552) миллиона евро.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
- Холанд оценивается в 110 миллионов евро.