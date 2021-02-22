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AS: Мбаппе и Холанд обойдутся «Реалу» в 852 миллиона

22 февраля 2021, 17:28
11

Стала известна общая сумма, которую «Реал» должен будет заплатить за трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, а также их шестилетние контракты с мадридским клубом.

По информации AS, «Реал» заплатит «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» по 150 миллионов евро за футболистов. Суммарно мадридцы потратят 300 миллионов евро.

Предполагаемая зарплата Мбаппе в мадридском клубе – 72 миллиона евро в год. Холанд будет получать 20 миллионов в год. За шесть лет на зарплату французу и норвежцу уйдет 552 миллиона евро.

Общие затраты на футболистов составят 852 (300 + 552) миллиона евро.

  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
  • Холанд оценивается в 110 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Боруссия Д ПСЖ Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (11)
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Fusballer
1614005490
Несправедливо! Мбаппе, значит будет как сыр в масле кататься, а Холанд - нищенствовать? Это потому, что он белый?
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portero
1614006343
Получив большие деньги трудно себя заставить тренироваться, что-то пропадает желание смотреть все эти футбольные шоу, когда этих денежных футболистов начинают и судить по особому... Ну ничего ноаого кто платит ... тот и прав, причём у любого судьи, хоть на футбольном поле, хоть в зале суда...
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sobaka120982
1614007093
Я вот не понимаю почему у француза на 50 Лямов больше годовая зп? Холланд ведь не хуже
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Боцман59rus
1614007973
Вы ещё за 20 лет напишите, чтоб заголовок мощнее был
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Hektor 84
1614010463
Кажется мир сошел с ума
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roshka_1981
1614015328
Давно ожидаемые трансферы для Реала, очень нужные и необходимые . После ухода Рона, сливочным не хватало звезды с большой буквы, эти ребята то самое !!! Вдвоем они будут разрывать и уничтожать любую оборону в большой пятерке !!!
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erma
1614017278
Холодно, голодно, зато с Холландом! Мир вправду сошел с ума.
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Psih86
1614023063
Да Реал нищеброды с Бейлом рассчитаться не могут, куда им такие траты...
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