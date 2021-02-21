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    AS: Мбаппе и Холанд обойдутся «Реалу» в 852 миллиона

    Стала известна общая сумма, которую «Реал» должен будет заплатить за трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, а также их шестилетние контракты с мадридским клубом.

    По информации AS, «Реал» заплатит «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» по 150 миллионов евро за футболистов. Суммарно мадридцы потратят 300 миллионов евро.

    Предполагаемая зарплата Мбаппе в мадридском клубе – 72 миллиона евро в год. Холанд будет получать 20 миллионов в год. За шесть лет на зарплату французу и норвежцу уйдет 552 миллиона евро.

    Общие затраты на футболистов составят 852 (300 + 552) миллиона евро.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
    • Холанд оценивается в 110 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2251

      FENIX-SL 9 минут назад

      заголовок топ
      и что?
      это за 6 лет?

      сколько там клубы именитые в последние года потратили? ахахахаха
      852 миллиона это пустяки на 6 лет
      это решение в итоге принесет больше денег))

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