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    El Chiringuito TV: Мбаппе и Неймар не хотят продлевать контракты с «ПСЖ»

    Будущее нападающих Килиана Мбаппе и Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.

    По информации El Chiringuito TV, оба футболиста не хотят продлевать контракты с парижским клубом.

    Соглашения француза и бразильца с «ПСЖ» истекают в июне 2022 года.

    • 22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 30 мячей и сделал 9 ассистов в 36 играх.
    • В активе 29-летнего Неймара за указанный период 13 голов и 6 результативных передач в 19 матчах.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1468

      GermanVo 10 минут назад

      Началось. Теперь до конца лета будут эти качели: то хотят, то не хотят.

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