El Chiringuito TV: Мбаппе и Неймар не хотят продлевать контракты с «ПСЖ»

Будущее нападающих Килиана Мбаппе и Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.
По информации El Chiringuito TV, оба футболиста не хотят продлевать контракты с парижским клубом.
Соглашения француза и бразильца с «ПСЖ» истекают в июне 2022 года.
- 22-летний Мбаппе в текущем сезоне забил 30 мячей и сделал 9 ассистов в 36 играх.
- В активе 29-летнего Неймара за указанный период 13 голов и 6 результативных передач в 19 матчах.
Источник: El Chiringuito TV
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