El Chiringuito TV: Мбаппе и Неймар не хотят продлевать контракты с «ПСЖ»

Будущее нападающих Килиана Мбаппе и Неймара в «ПСЖ» находится под вопросом.

По информации El Chiringuito TV, оба футболиста не хотят продлевать контракты с парижским клубом.

Соглашения француза и бразильца с «ПСЖ» истекают в июне 2022 года.