Президент «Торпедо» – о критике Игнашевича со стороны фанатов: «Для меня неприемлем такой метод выражения эмоций»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о своем отношении к критическим высказываниям болельщиков в адрес бывшего главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Насколько повлияло недовольство фанатов на увольнение Игнашевича? Послушайте, на самих фанатов повлиял результат. Болельщики смотрят как раз на табло, они переживают и рассчитывают на другой счeт. Естественно, у фанатов накопилось недовольство. Это я вполне понимаю по-человечески.

С другой стороны, по фактуре, по тому как они выражали недовольство, – тут не понимаю. Для меня неприемлем такой метод выражения эмоций. Такого не должно быть в цивилизованном обществе.

Мы должны быть в открытом диалоге и конструктивно обсуждать, а не таким образом выражать эмоции. Думаю, что особо никак не отразилось на нашем решении по Игнашевичу», – сказал Маслов.