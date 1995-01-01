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    Президент «Торпедо» – о критике Игнашевича со стороны фанатов: «Для меня неприемлем такой метод выражения эмоций»

    Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о своем отношении к критическим высказываниям болельщиков в адрес бывшего главного тренера команды Сергея Игнашевича.

    «Насколько повлияло недовольство фанатов на увольнение Игнашевича? Послушайте, на самих фанатов повлиял результат. Болельщики смотрят как раз на табло, они переживают и рассчитывают на другой счeт. Естественно, у фанатов накопилось недовольство. Это я вполне понимаю по-человечески.

    С другой стороны, по фактуре, по тому как они выражали недовольство, – тут не понимаю. Для меня неприемлем такой метод выражения эмоций. Такого не должно быть в цивилизованном обществе.

    Мы должны быть в открытом диалоге и конструктивно обсуждать, а не таким образом выражать эмоции. Думаю, что особо никак не отразилось на нашем решении по Игнашевичу», – сказал Маслов.

    • «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Серия москвичей без побед длится с 25 ноября, после зимней паузы были проиграны четыре матча из пяти.
    • Новым тренером команды сегодня стал Александр Бородюк.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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