В российской истории только два тренера работали с ЦСКА дольше, чем Гончаренко

даже не смотря новость скажу сразу, это Слуцкий и Газзаев
Сегодня, 22 марта, ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
Белорусский специалист возглавлял команду с 12 декабря 2016 года, то есть проработал с ней четыре года и 100 дней.
За этот период москвичи провели 125 матчей в РПЛ – 66 побед, 30 ничьих и 29 поражений.
Дольше Гончаренко в российской истории с ЦСКА работали только два тренера – Леонид Слуцкий (2009-2016) и Валерий Газзаев (2002-2003; 2004-2008).
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