Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    В российской истории только два тренера работали с ЦСКА дольше, чем Гончаренко

    Сегодня, 22 марта, ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

    Белорусский специалист возглавлял команду с 12 декабря 2016 года, то есть проработал с ней четыре года и 100 дней.

    За этот период москвичи провели 125 матчей в РПЛ – 66 побед, 30 ничьих и 29 поражений.

    Дольше Гончаренко в российской истории с ЦСКА работали только два тренера – Леонид Слуцкий (2009-2016) и Валерий Газзаев (2002-2003; 2004-2008).

    Гончаренко – о ЦСКА: «Лучший период в моей тренерской карьере. ЦСКА всегда будет первым!»

    ЦСКА опубликовал прощальное видео, посвященное Гончаренко

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      acor94 51 минуту назад

      даже не смотря новость скажу сразу, это Слуцкий и Газзаев

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83762
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru