В российской истории только два тренера работали с ЦСКА дольше, чем Гончаренко

Сегодня, 22 марта, ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

Белорусский специалист возглавлял команду с 12 декабря 2016 года, то есть проработал с ней четыре года и 100 дней.

За этот период москвичи провели 125 матчей в РПЛ – 66 побед, 30 ничьих и 29 поражений.

Дольше Гончаренко в российской истории с ЦСКА работали только два тренера – Леонид Слуцкий (2009-2016) и Валерий Газзаев (2002-2003; 2004-2008).

Гончаренко – о ЦСКА: «Лучший период в моей тренерской карьере. ЦСКА всегда будет первым!»

ЦСКА опубликовал прощальное видео, посвященное Гончаренко