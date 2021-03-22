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В российской истории только два тренера работали с ЦСКА дольше, чем Гончаренко

22 марта 2021, 20:30
4

Сегодня, 22 марта, ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

Белорусский специалист возглавлял команду с 12 декабря 2016 года, то есть проработал с ней четыре года и 100 дней.

За этот период москвичи провели 125 матчей в РПЛ – 66 побед, 30 ничьих и 29 поражений.

Дольше Гончаренко в российской истории с ЦСКА работали только два тренера – Леонид Слуцкий (2009-2016) и Валерий Газзаев (2002-2003; 2004-2008).

Гончаренко – о ЦСКА: «Лучший период в моей тренерской карьере. ЦСКА всегда будет первым!»

ЦСКА опубликовал прощальное видео, посвященное Гончаренко

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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acor94
1616435220
даже не смотря новость скажу сразу, это Слуцкий и Газзаев
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tatyanaeq
1616446920
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zigbert
1616509006
У них и достижений больше.
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