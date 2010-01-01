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    Гончаренко – о ЦСКА: «Лучший период в моей тренерской карьере. ЦСКА всегда будет первым!»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об уходе из московского клуба.

    «Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент.

    За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета.

    Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

    Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам.

    Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно.

    ЦСКА всегда будет первым!» – цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

    • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
    • Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
    • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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