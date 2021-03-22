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  • Гончаренко – о ЦСКА: «Лучший период в моей тренерской карьере. ЦСКА всегда будет первым!»

Гончаренко – о ЦСКА: «Лучший период в моей тренерской карьере. ЦСКА всегда будет первым!»

22 марта 2021, 14:54
2

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об уходе из московского клуба.

«Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент.

За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета.

Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам.

Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно.

ЦСКА всегда будет первым!» – цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

  • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
  • Новым главным тренером ЦСКА должен стать Ивица Олич.
  • ЦСКА занимает пятое место в РПЛ.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Евгений Агеев
1616414419
Первым где или в чем?
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PahaSpartak
1616418158
Ничего не уяснил :) :) :)
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