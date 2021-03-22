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  • Олег Иванов: «Интрига в РПЛ не умерла. Одна-две осечки «Зенита» – и конкуренты нагонят»

Олег Иванов: «Интрига в РПЛ не умерла. Одна-две осечки «Зенита» – и конкуренты нагонят»

22 марта 2021, 12:23
15

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. Да, действующий чемпион оторвался на четыре очка от «Спартака» и на восемь от «Локомотива», «Сочи» и ЦСКА. Но на месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки – и конкуренты нагонят.

На мой взгляд, именно самоуверенность сгубила петербуржцев в стартовых матчах 2021-го. Отсюда сенсационное поражение от «Арсенала» в Кубке, ничья с «Ростовом» и «баранка» в Казани.

Да и с «Ахматом» до перерыва игра шла на равных. А потом невероятный гол Караваева, спорный пенальти – и для моего бывшего клуба все закончилось разгромом», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 48 очков в 23 турах.
  • «Спартак», идущий вторым, отстает от «Зенита» на четыре очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Иванов Олег
Комментарии (15)
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Давид59
1616410290
Одна осечка - это 3 очка. Так что не одна-две, а не меньше двух
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Plyash
1616411687
Футбол штука непредсказуемая.Помню,во времена Перетурина показывали обзор игры,дай бог памяти, Бавария - Боруссия.При совершенно равной игре,могущей закончиться 0:0, 2:2, 3 :3,словом,как угодно,Бавария выиграла 5 :0.У одних всё летело в ворота,а другие все штанги обстучали. Я к чему? Осечка это что такое - невезуха,потеря бдительности,техническая ошибка,самоуверенность? А просто,видимо,мяч круглый и играть надо,не думая о результате,а думая о своих болельщиках.
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NewLife
1616414634
Одна-две осечки ? Уточните на ком ?
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MaxRnD
1616416178
Учитывая расписание Зенита и результат прошлого тура, интрига тогда же и умерла, а одного Локомотива для т.н. "осечки" будет мало
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BRO_football
1616417222
Ошибаешься, Иванов. Интрига умерла. Уже сколько раз было, что вслед за осечками Зенита, как на зло, следуют осечки его конкурентов. У ЦСКА было пару шансов перегнать Зенит и занять 1 место, но он ими не воспользовался!
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Павелий
1616419745
Интересно, а где новость о соглашении 5 клубов о развитии детско-юношеского футбола? Или прозенитовские админы не любят писать о том, что текущий ФК Зенит - это сущность не для футбола, а для отмывания денег.
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Kollljan
1616433663
А у конкурентов разве не могут быть одна-две осечки?
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alp
1616440869
да кто ж раздувает то все это? покажите уже пальцем, что за чел утверждает, что Зенит на 100% чемпион?
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neveldomha
1616477108
За себя думай.
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