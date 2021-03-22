Олег Иванов: «Интрига в РПЛ не умерла. Одна-две осечки «Зенита» – и конкуренты нагонят»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. Да, действующий чемпион оторвался на четыре очка от «Спартака» и на восемь от «Локомотива», «Сочи» и ЦСКА. Но на месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки – и конкуренты нагонят.

На мой взгляд, именно самоуверенность сгубила петербуржцев в стартовых матчах 2021-го. Отсюда сенсационное поражение от «Арсенала» в Кубке, ничья с «Ростовом» и «баранка» в Казани.

Да и с «Ахматом» до перерыва игра шла на равных. А потом невероятный гол Караваева, спорный пенальти – и для моего бывшего клуба все закончилось разгромом», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».