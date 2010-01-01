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    Олег Иванов: «Интрига в РПЛ не умерла. Одна-две осечки «Зенита» – и конкуренты нагонят»

    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. Да, действующий чемпион оторвался на четыре очка от «Спартака» и на восемь от «Локомотива», «Сочи» и ЦСКА. Но на месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки – и конкуренты нагонят.

    На мой взгляд, именно самоуверенность сгубила петербуржцев в стартовых матчах 2021-го. Отсюда сенсационное поражение от «Арсенала» в Кубке, ничья с «Ростовом» и «баранка» в Казани.

    Да и с «Ахматом» до перерыва игра шла на равных. А потом невероятный гол Караваева, спорный пенальти – и для моего бывшего клуба все закончилось разгромом», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 48 очков в 23 турах.
    • «Спартак», идущий вторым, отстает от «Зенита» на четыре очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8093

      NewLife 7 минут назад

      Одна-две осечки ? Уточните на ком ?

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      Рейтинг: +5299

      playsh 56 минут назад

      Футбол штука непредсказуемая.Помню,во времена Перетурина показывали обзор игры,дай бог памяти, Бавария - Боруссия.При совершенно равной игре,могущей закончиться 0:0, 2:2, 3 :3,словом,как угодно,Бавария выиграла 5 :0.У одних всё летело в ворота,а другие все штанги обстучали.
      Я к чему? Осечка это что такое - невезуха,потеря бдительности,техническая ошибка,самоуверенность? А просто,видимо,мяч круглый и играть надо,не думая о результате,а думая о своих болельщиках.

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      Рейтинг: +4485

      Давид59 1 час назад

      Одна осечка - это 3 очка. Так что не одна-две, а не меньше двух

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