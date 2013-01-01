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    Бундеслига. «Герта» разгромила «Байер» и другие результаты

    В воскресенье состоялись три заключительных матча 26-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Хоффенхайм» дома уступил «Майнцу» со счетом 1:2.

    «Герта» разгромила «Байер», забив три безответных гола еще до перерыва.

    «Фрайбург» на своем поле победил «Аугсбург». Принадлежащий «Спартаку» полузащитник Гус Тиль вышел в старте, получил желтую карточку и был заменен в начале второго тайма.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Хоффенхайм – Майнц – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Глатцель, 1; 1:1 – Бебу, 39; 1:2 – Кор, 41.

    Герта – Байер – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Зеефуик, 4; 2:0 – Кунья, 26; 3:0 – Кордоба, 33.

    Фрайбург – Аугсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Салаи, 51; 2:0 – Линхарт, 79.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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