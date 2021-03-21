Бундеслига. «Герта» разгромила «Байер» и другие результаты

В воскресенье состоялись три заключительных матча 26-го тура немецкой Бундеслиги.
«Хоффенхайм» дома уступил «Майнцу» со счетом 1:2.
«Герта» разгромила «Байер», забив три безответных гола еще до перерыва.
«Фрайбург» на своем поле победил «Аугсбург». Принадлежащий «Спартаку» полузащитник Гус Тиль вышел в старте, получил желтую карточку и был заменен в начале второго тайма.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур
Хоффенхайм – Майнц – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Глатцель, 1; 1:1 – Бебу, 39; 1:2 – Кор, 41.
Голы: 1:0 – Зеефуик, 4; 2:0 – Кунья, 26; 3:0 – Кордоба, 33.
Фрайбург – Аугсбург – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Салаи, 51; 2:0 – Линхарт, 79.
Источник: «Бомбардир»