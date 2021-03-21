Мирзов: «Конечно, рассчитываю вернуться в «Спартак»

Полузащитник сборной России и «Химок» Резиуан Мирзов готов к возвращению в «Спартак» летом – он принадлежит москвичам. Сейчас игрок вместе со сборной работает в Сочи.

«Как вы знаете, из «Спартака» попасть не получилось, поэтому делал всe возможное, чтобы попасть в сборную из «Химок». Делал всe для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришeл в «Спартак», я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всe поменялось», – сказал Мирзов.