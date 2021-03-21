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Мирзов: «Конечно, рассчитываю вернуться в «Спартак»

21 марта 2021, 13:45
14

Полузащитник сборной России и «Химок» Резиуан Мирзов готов к возвращению в «Спартак» летом – он принадлежит москвичам. Сейчас игрок вместе со сборной работает в Сочи.

«Как вы знаете, из «Спартака» попасть не получилось, поэтому делал всe возможное, чтобы попасть в сборную из «Химок». Делал всe для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришeл в «Спартак», я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всe поменялось», – сказал Мирзов.

  • Игрок отличился в 2 последних матчах РПЛ.
  • «Химки» идут в таблице 9-ми.
  • «Спартак» занимает 2-ю строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fancyfall
1616326039
надо быть там, где приносишь пользу.
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oyabun
1616329910
А я верю и в Мирзова и в Бакаева и в Рассказова и в Глушенкова. Имхо, эти парни еще своего последнего слова в Спартаке не сказали. Жду их в команде.
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JTherry
1616331290
из Спартака не получилось попасть в сборную, потому что в Спартаке большая конкуренция на любую позицию в нападении и полузащите...
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Боцман59rus
1616340666
Это же надо было пиджаку такое из Арсенала в Спартак притащить, играй в Химках, там тебе самое то
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Иван Петров 1986
1616341939
Да мы тебя особо не ждем.
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Hektor 84
1616344795
Лучше не надо! Играй там где получается.
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paracetamol
1616390722
Чё тебе в свинарнике делать? Зёпой скамейку вытирать?
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slavа0508
1616394994
Не ждём , честно не ждём,,,
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kvm
1616411947
«Конечно, рассчитываю вернуться в горы»
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maygli
1616415254
В желании играть Мирзову не откажешь, оно у него всегда было.Но прогресса в игре не вижу, как в Спартаке он играл, так и в Химках. В Химках он играет, т.к. нет такой конкуренции, как в Спартаке. Ну вернётся он в Спартак и так же будет только на замены выходить. Оно ему надо? Может конечно в Спартаке престижнее в запасе находиться, чем в Химках в основе.
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