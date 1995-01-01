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    Мирзов: «Конечно, рассчитываю вернуться в «Спартак»

    Полузащитник сборной России и «Химок» Резиуан Мирзов готов к возвращению в «Спартак» летом – он принадлежит москвичам. Сейчас игрок вместе со сборной работает в Сочи.

    «Как вы знаете, из «Спартака» попасть не получилось, поэтому делал всe возможное, чтобы попасть в сборную из «Химок». Делал всe для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать. Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества.

    Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришeл в «Спартак», я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, всe поменялось», – сказал Мирзов.

    • Игрок отличился в 2 последних матчах РПЛ.
    • «Химки» идут в таблице 9-ми.
    • «Спартак» занимает 2-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12226

      JTherry 10 минут назад

      из Спартака не получилось попасть в сборную, потому что в Спартаке большая конкуренция на любую позицию в нападении и полузащите...

      0
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      Рейтинг: +27235

      oyabun 33 минуты назад

      А я верю и в Мирзова и в Бакаева и в Рассказова и в Глушенкова. Имхо, эти парни еще своего последнего слова в Спартаке не сказали. Жду их в команде.

      0
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      Рейтинг: +2785

      Fancyfall 1 час назад

      надо быть там, где приносишь пользу.

      4
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      Рейтинг: +14512

      derrik2000 > Fancyfall 36 минут назад

      А зарплаты-то в Химках и Спартаке совершенно разные. ))

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