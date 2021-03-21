Сульшер: «Чувствую, как «Манчестер Юнайтед» становится лучше и приближается к трофеям»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал трофеи. Норвежец работает в клубе с 2018 года, но пока не взял ни одного титула.
«Я чувствую, как мы становимся лучше и приближаемся к трофеям. Титул, конечно, придал бы нам всем сил. Он стал бы катализатором для нечто большего.
Меня впечатляет, как футболисты сейчас восстанавливаются на фоне беспощадного графика матчей. Они готовятся на высочайшем уровне. В каждой игре приходится находить скрытые резервы», – сказал Сульшер.
- Сегодня манчестерцы сыграют в 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера».
- В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет 2-м.
- Команда продолжает борьбу еще и за Лигу Европы.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»