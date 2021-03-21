Сульшер: «Чувствую, как «Манчестер Юнайтед» становится лучше и приближается к трофеям»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал трофеи. Норвежец работает в клубе с 2018 года, но пока не взял ни одного титула.

«Я чувствую, как мы становимся лучше и приближаемся к трофеям. Титул, конечно, придал бы нам всем сил. Он стал бы катализатором для нечто большего.

Меня впечатляет, как футболисты сейчас восстанавливаются на фоне беспощадного графика матчей. Они готовятся на высочайшем уровне. В каждой игре приходится находить скрытые резервы», – сказал Сульшер.