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    Сульшер: «Чувствую, как «Манчестер Юнайтед» становится лучше и приближается к трофеям»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал трофеи. Норвежец работает в клубе с 2018 года, но пока не взял ни одного титула.

    «Я чувствую, как мы становимся лучше и приближаемся к трофеям. Титул, конечно, придал бы нам всем сил. Он стал бы катализатором для нечто большего.

    Меня впечатляет, как футболисты сейчас восстанавливаются на фоне беспощадного графика матчей. Они готовятся на высочайшем уровне. В каждой игре приходится находить скрытые резервы», – сказал Сульшер.

    • Сегодня манчестерцы сыграют в 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера».
    • В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет 2-м.
    • Команда продолжает борьбу еще и за Лигу Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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