Судья Сиденков отстранен на два матча по итогам игры «Химки» – «Ростов»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ответил на вопросы о разборе работы арбитров в матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом».
- Игру обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина, за VAR отвечал Иван Сиденков.
- «Химки» победили со счетом 1:0.
- «Ростов» обратился в ЭСК РФС, указав на две результативные ошибки рефери.
– К чему же пришла экспертно-судейская комиссия по эпизоду с отмененным голом Соу?
– Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного.
– То есть Иван Сиденков допустил ошибку?
– Да.
– И все-таки один эксперт выступил в его поддержку.
– Да. Но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.
– Сколько матчей теперь пропустит Сиденков?
– Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком.
Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.
– К Лапочкину, получается, вопросов не было?
– Нет.