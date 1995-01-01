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    Судья Сиденков отстранен на два матча по итогам игры «Химки» – «Ростов»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ответил на вопросы о разборе работы арбитров в матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом».

    – К чему же пришла экспертно-судейская комиссия по эпизоду с отмененным голом Соу?

    – Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного.

    – То есть Иван Сиденков допустил ошибку?

    – Да.

    – И все-таки один эксперт выступил в его поддержку.

    – Да. Но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.

    – Сколько матчей теперь пропустит Сиденков?

    – Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком.

    Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.

    – К Лапочкину, получается, вопросов не было?

    – Нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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