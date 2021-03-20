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  • Судья Сиденков отстранен на два матча по итогам игры «Химки» – «Ростов»

Судья Сиденков отстранен на два матча по итогам игры «Химки» – «Ростов»

20 марта 2021, 16:40
16

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ответил на вопросы о разборе работы арбитров в матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом».

– К чему же пришла экспертно-судейская комиссия по эпизоду с отмененным голом Соу?

– Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного.

– То есть Иван Сиденков допустил ошибку?

– Да.

– И все-таки один эксперт выступил в его поддержку.

– Да. Но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.

– Сколько матчей теперь пропустит Сиденков?

– Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком.

Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.

– К Лапочкину, получается, вопросов не было?

– Нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Сиденков Иван
Комментарии (16)
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Ганнибал Лектор
1616249144
Вот поэтому и весь наш футбол катится в задницу. Нет никакой ответственности. Безнаказанность рождает вседозволенность. Беспредел
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Боцман59rus
1616249742
Ск РФС - рекордная концентрация клоунов на м**
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житель СПб
1616250409
То есть все таки подтвердили то, что всем было понятно и без экспертного заключения? А кто вернет Слуцкому потерянные очки?
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Axe111
1616251211
Очуеть какое наказание!!!!! Позорище убогое
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MaxRnD
1616251334
Федотов сразу после матча сказал, что Лапочкин, благодаря дружбе с Егоровым, уйдёт от ответственности, а козлом отпущения назначат Сиденкова
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A.l.e.x.777
1616256686
Так и убивают наш футбол.
Ответить
MaxRnD
1616256726
Это оказывается у нас Сиденков в одно рыло решает, какую команду пускать в зону призовых мест, а какую нет ! А мы-то голову ломали, кто же в РПЛ этот серый кардинал ?
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PahaSpartak
1616264451
Жаль Ротор, ему теперь опять полы драить в туалете
Ответить
хав_бек
1616268723
Мне кажется надо не на два матча отстранять, а без зарплаты оставлять. А так и будут судить, пока рублем не накажут.
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Кирпичный
1616415724
Зачем на два матча отстранять, один раз на кол посадите, очко за очко.
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