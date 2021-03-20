Судья Сиденков отстранен на два матча по итогам игры «Химки» – «Ростов»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ответил на вопросы о разборе работы арбитров в матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом».

Игру обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина , за VAR отвечал Иван Сиденков .

, за VAR отвечал . «Химки» победили со счетом 1:0.

«Ростов» обратился в ЭСК РФС, указав на две результативные ошибки рефери.

– К чему же пришла экспертно-судейская комиссия по эпизоду с отмененным голом Соу?

– Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного.

– То есть Иван Сиденков допустил ошибку?

– Да.

– И все-таки один эксперт выступил в его поддержку.

– Да. Но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.

– Сколько матчей теперь пропустит Сиденков?

– Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком.

Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.

– К Лапочкину, получается, вопросов не было?

– Нет.