«Спартак» расторг контракт с Дьяковым по взаимному согласию

«Спартак-2» объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Дьяковым.

«ФК «Спартак-Москва» и защитник Виталий Дьяков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

Благодарим Виталия за время, проведенное в «Спартаке», и желаем ему успехов!» – написала пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне ФНЛ 32-летний футболист забил три гола в 28 матчах.

«Спартак-2» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги по итогам 30 туров.

На прошлой неделе команду возглавил Евгений Бушманов.

Дьяков – о завершении карьеры: «Еще долго будете смотреть, как я играю»