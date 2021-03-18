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  • Дьяков – о завершении карьеры: «Еще долго будете смотреть, как я играю»

Дьяков – о завершении карьеры: «Еще долго будете смотреть, как я играю»

18 марта 2021, 13:37
1

Защитник Виталий Дьяков, отзаявленный из «Спартака-2» по решению тренерского штаба, рассказал о карьерных планах.

«Контракт со «Спартаком-2» пока не разорван. Сейчас я не могу перейти в другую команду, потому что дозаявочный период закончился. Думаю ли я завершать карьеру? Нет. Еще долго будете смотреть, как я играю», – цитирует Дьякова Sport24.

  • В текущем сезоне ФНЛ 32-летний футболист забил три гола в 28 матчах.
  • «Спартак-2» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги по итогам 30 туров.
  • На прошлой неделе команду возглавил Евгений Бушманов.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Спартак-2 Дьяков Виталий
Комментарии (1)
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serglider
1616866361
Не правильно выразился! Играть он будет долго, только смотреть на это жалкое зрелище никто не будет!
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