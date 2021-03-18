Дьяков – о завершении карьеры: «Еще долго будете смотреть, как я играю»

Защитник Виталий Дьяков, отзаявленный из «Спартака-2» по решению тренерского штаба, рассказал о карьерных планах.
«Контракт со «Спартаком-2» пока не разорван. Сейчас я не могу перейти в другую команду, потому что дозаявочный период закончился. Думаю ли я завершать карьеру? Нет. Еще долго будете смотреть, как я играю», – цитирует Дьякова Sport24.
- В текущем сезоне ФНЛ 32-летний футболист забил три гола в 28 матчах.
- «Спартак-2» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги по итогам 30 туров.
- На прошлой неделе команду возглавил Евгений Бушманов.
Источник: Sport24