Дьяков – о завершении карьеры: «Еще долго будете смотреть, как я играю»

Защитник Виталий Дьяков, отзаявленный из «Спартака-2» по решению тренерского штаба, рассказал о карьерных планах.

«Контракт со «Спартаком-2» пока не разорван. Сейчас я не могу перейти в другую команду, потому что дозаявочный период закончился. Думаю ли я завершать карьеру? Нет. Еще долго будете смотреть, как я играю», – цитирует Дьякова Sport24.