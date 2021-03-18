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    Дьяков – о завершении карьеры: «Еще долго будете смотреть, как я играю»

    Защитник Виталий Дьяков, отзаявленный из «Спартака-2» по решению тренерского штаба, рассказал о карьерных планах.

    «Контракт со «Спартаком-2» пока не разорван. Сейчас я не могу перейти в другую команду, потому что дозаявочный период закончился. Думаю ли я завершать карьеру? Нет. Еще долго будете смотреть, как я играю», – цитирует Дьякова Sport24.

    • В текущем сезоне ФНЛ 32-летний футболист забил три гола в 28 матчах.
    • «Спартак-2» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги по итогам 30 туров.
    • На прошлой неделе команду возглавил Евгений Бушманов.

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    Источник: Sport24

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