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    Семак – о Дзюбе: «Никто не говорит, что до этого он забил восемь пенальти»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал нападающего Артема Дзюбу, не реализовавшего два последних пенальти.

    — Почему пенальти бил Дзюба, а не Азмун, и как будет в следующий раз?

    — У нас нет такого, что, если один человек не забил, то пенальтистом сразу становится другой. Никто не говорит, что Артем до этого восемь пенальти, если не ошибаюсь, забил. Они дают ему право ошибиться. К тому же Артем забил сегодня с игры и чувствовал себя уверенно. А что касается будущего – посмотрим.

    В прошлой игре Артем мог пробить, но он уступил место Азмуну. У нас два бьющих, и сегодня их тоже было два. Артем до этого забил мяч и чувствовал себя достаточно уверенно, но, к сожалению, не реализовал пенальти.

    В принципе, это не отразилось на игре. Что будет в дальнейших матчах, посмотрим. Посмотрим на то, как будет складываться ход матча, и будем принимать решение.

    • Дзюба не реализовал 11-метровый в матче с ЦСКА (3:2) и в концовке игры с «Рубином» (1:2).
    • 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7036

      KPCCSPB 39 минут назад

      Ну, а что ещё ожидать от мямли? Только оправдания. Он не понимает, что Дзюба от безнаказанности, вообще скоро голову потеряет, а как насчёт остальных парней в команде, которые видят это, и могут только вздохнуть.

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      Рейтинг: +3209

      ФК Пупсик 1 час назад

      Если действительно семак придумал этих пенальтистами, то он полный идиот. Но скорее всего, он их просто боится!!! А у дзюбы это уже третий незабитый пенальти в сезоне - он же еще краснодару промазал!!!!

      Вчера повезло, но с рубином очки потеряли, но похоже семаку до лампочки - нормального пенальтиста не будет!!!!

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      Рейтинг: +10134

      paracetamol 1 час назад

      Пора, Сергей, отлучить его от кормушки. Что, у тебя других игроков нет? А этот пусть пока тренируется!

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