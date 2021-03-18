Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – хейтерам: «Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня»

Дзюба – хейтерам: «Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня»

18 марта 2021, 12:58
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к подписчикам в инстаграме, которые критикуют его.

«Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или еще что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня.

Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем пишите мне? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел», – сказал Дзюба.

  • 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.
  • Дзюбу вызвали в сборную России на мартовские игры. Он будет капитаном национальной команды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cosh18
1616062152
"не удовлетворённые собой"))))
Ответить
Hektor 84
1616062272
Я не подписан на тебя. Да мне вообще пох на тебя конченого дебила! Просто смешно с тебя клоуна когда ты что нибудь исполняешь!))))))) или что нибудь говоришь. Ты наверно считаешь что извергаешь что то умное. А со стороны слушать твой бред без смеха не возможно.
Ответить
САДЫЧОК
1616062565
Дзюба , если даже подписанные тебе говорят правду о тебе-то ты не представляешь , сколько не подписанных готовы высказать всё тебе...
Ответить
Боцман59rus
1616063117
Половина страны от сборной из за тебя отписалась, а ты дурачок недалёкий про соц. сети плачешся. В инсте на тебя домохозяйки да школьники сопливые любуются. Нормальные люди и болельщики живут своей полной жизнью, им ваши рожи на скринах в сети до лампочки. Заходишь новости почитать, высказать мнение, других послушать, а тут твое **.о тупое, учит жизни. Зачтется Карпину , на небесах, на земле уже среди КБ пошло в зачет, то что выпиз..ул тебя из Спартака
Ответить
BRO_football
1616064193
Да кому ты нужен, подстилка газпромовская? Нормальные болельщики, которые хоть что-то понимают в футболе, уже давно от тебя отписались. И хейтят тебя за дело. Ты реально плохой футболист. У тебя получается только в Зените, где вся игра вокруг тебя построена.
Ответить
Aldo.CSKA
1616065510
Ох дурак какой, сидел бы после своего звездного часа тише воды ниже травы. Позорище деревянное
Ответить
Из Твери Леха
1616066688
Кто вообще на Дзюбу подписан? Небось только спартачи, которых после "известного" видео по ходу больше стало.
Ответить
nik55
1616069320
на тебя подписаны такие же дебилы как ты сам----так что терпи
Ответить
NewLife
1616071297
А зачем ты завел инстаграмм. Если бы не захотел пиариться и публично балаболить в инете, тебе бы никто и не писал. Если не хочешь пожинать плоды публичности и своего дерьма в игре и вне игры, то удали эту программу, а для общения с друзьями в инете есть много других возможностей.
Ответить
Томик
1616073098
Ну ты же от нас не "отписываешься" - продолжаешь в нашей сборной играть. Терпи, старый седой малыш, терпи.
Ответить
Главные новости
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
3
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
1
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
3
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
Все новости
Все новости
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
3
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+