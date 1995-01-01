Дзюба – хейтерам: «Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня»

Половина страны от сборной из за тебя отписалась, а ты дурачок недалёкий про соц. сети плачешся. В инсте на тебя домохозяйки да школьники сопливые любуются. Нормальные люди и болельщики живут своей полной жизнью, им ваши рожи на скринах в сети до лампочки. Заходишь новости почитать, высказать мнение, других послушать, а тут твое **.о тупое, учит жизни. Зачтется Карпину , на небесах, на земле уже среди КБ пошло в зачет, то что выпиз..ул тебя из Спартака
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к подписчикам в инстаграме, которые критикуют его.
«Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или еще что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня.
Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем пишите мне? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел», – сказал Дзюба.
- 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.
- Дзюбу вызвали в сборную России на мартовские игры. Он будет капитаном национальной команды.