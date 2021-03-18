Дзюба – хейтерам: «Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к подписчикам в инстаграме, которые критикуют его.

«Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или еще что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня.

Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем пишите мне? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел», – сказал Дзюба.

32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.

Дзюбу вызвали в сборную России на мартовские игры. Он будет капитаном национальной команды.