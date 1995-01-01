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    Дзюба – хейтерам: «Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к подписчикам в инстаграме, которые критикуют его.

    «Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или еще что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня.

    Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем пишите мне? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел», – сказал Дзюба.

    • 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.
    • Дзюбу вызвали в сборную России на мартовские игры. Он будет капитаном национальной команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21229

      Боцман59rus 4 минуты назад

      Половина страны от сборной из за тебя отписалась, а ты дурачок недалёкий про соц. сети плачешся. В инсте на тебя домохозяйки да школьники сопливые любуются. Нормальные люди и болельщики живут своей полной жизнью, им ваши рожи на скринах в сети до лампочки. Заходишь новости почитать, высказать мнение, других послушать, а тут твое **.о тупое, учит жизни. Зачтется Карпину , на небесах, на земле уже среди КБ пошло в зачет, то что выпиз..ул тебя из Спартака

      0
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      Рейтинг: +6408

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Дзюба , если даже подписанные тебе говорят правду о тебе-то ты не представляешь , сколько не подписанных готовы высказать всё тебе...

      1
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      Рейтинг: +8919

      Hektor 84 18 минут назад

      Я не подписан на тебя. Да мне вообще пох на тебя конченого дебила! Просто смешно с тебя клоуна когда ты что нибудь исполняешь!))))))) или что нибудь говоришь. Ты наверно считаешь что извергаешь что то умное. А со стороны слушать твой бред без смеха не возможно.

      4
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      Рейтинг: +357

      Dguffin > Hektor 84 12 минут назад

      тебе настолько пох что ты даже тут не удержался чтоб что-то написать. Зачем врёшь?
      Если бы тебе реально было бы пох ты б молчал)

      0
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      Рейтинг: +182

      Cosh18 20 минут назад

      "не удовлетворённые собой"))))

      1
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      Рейтинг: +5362

      vladik12 30 минут назад

      Делать нам больше нечего, что ли, как на тебя подписываться?..

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