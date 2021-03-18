Магнуссон: «ЦСКА не лишился шансов на чемпионство. До конца сезона семь матчей, нужно побеждать»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о чемпионских перспективах московского клуба после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3).

«Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось. Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.

Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья», – приводит слова Магнуссона «Спорт-Экспресс».