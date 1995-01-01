Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Магнуссон: «ЦСКА не лишился шансов на чемпионство. До конца сезона семь матчей, нужно побеждать»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о чемпионских перспективах московского клуба после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3).

    «Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось. Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.

    Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья», – приводит слова Магнуссона «Спорт-Экспресс».

    • ЦСКА занимает третье место в РПЛ.
    • Москвичи отстают от «Зенита» на восемь очков.
    • Сообщается, что московский клуб не планирует увольнять Виктора Гончаренко до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10134

      paracetamol 1 час назад

      В 3-х из четыре проиграли, а в остальных 7 выиграете. Не смешите меня и моего коня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4474

      Давид59 2 часа назад

      Семь побед будет не достаточно. Надо, чтобы и Зенит и Спартак проигрывать начали. И Дзюба ненальти бить прекратил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7036

      KPCCSPB > Давид59 13 минут назад

      Надо Дзюбу и Семака в Уфу сослать , пусть один назначает, второй пенальти мажет, а этот будет его оправдывать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru