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  • Магнуссон: «ЦСКА не лишился шансов на чемпионство. До конца сезона семь матчей, нужно побеждать»

Магнуссон: «ЦСКА не лишился шансов на чемпионство. До конца сезона семь матчей, нужно побеждать»

18 марта 2021, 13:54
8

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о чемпионских перспективах московского клуба после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3).

«Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось. Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.

Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья», – приводит слова Магнуссона «Спорт-Экспресс».

  • ЦСКА занимает третье место в РПЛ.
  • Москвичи отстают от «Зенита» на восемь очков.
  • Сообщается, что московский клуб не планирует увольнять Виктора Гончаренко до конца сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (8)
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Давид59
1616065252
Семь побед будет не достаточно. Надо, чтобы и Зенит и Спартак проигрывать начали. И Дзюба ненальти бить прекратил.
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paracetamol
1616069992
В 3-х из четыре проиграли, а в остальных 7 выиграете. Не смешите меня и моего коня!
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lotsman
1616074084
Чемпионство?!! 7 игр и 8 очков отрыва от лидера. Из 7 игр Сочи в гостях, Спартак в гостях. И Краснодар с Динамо, с которыми тоже очки потерять можно.
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Вальдемар IV
1616077861
зачем оно вам, для новых лудогорцев?
Ответить
CSKA57
1616082889
О каком чемпионстве речь идет? Сначала аутсайдеров научитесь обыгрывать. Верхней части таблицы всем проиграли. Слава богу, если с такой игрой в десятке останетесь!
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RUSARM
1616083368
Меньше надо пи-деть,а больше играть и забивать-пистополы!!!
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