В 3-х из четыре проиграли, а в остальных 7 выиграете. Не смешите меня и моего коня!
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о чемпионских перспективах московского клуба после поражения от «Зенита» в 23-м туре РПЛ (2:3).
«Думаю, что матч был 50 на 50, но удаление серьезно сказалось. Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать.
Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья», – приводит слова Магнуссона «Спорт-Экспресс».
- ЦСКА занимает третье место в РПЛ.
- Москвичи отстают от «Зенита» на восемь очков.
- Сообщается, что московский клуб не планирует увольнять Виктора Гончаренко до конца сезона.