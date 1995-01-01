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    Дзюба – об ударе Сантоса в игре с ЦСКА: «Чистый гол – мяч полностью пересек линию ворот»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уверен, что судьи не засчитали чистый гол его команды в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2).

    • На 82-й минуте по воротам москвичей пробивал Дуглас Сантос.
    • Игорь Акинфеев поймал мяч после удара бразильца на линии ворот.
    • Арбитры посчитали, что мяч не пересек линию полностью.

    «Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели – мяч полностью пересек линию ворот. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили», – сказал Дзюба.

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    Источник: ТАСС

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