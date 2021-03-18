Дзюба – об ударе Сантоса в игре с ЦСКА: «Чистый гол – мяч полностью пересек линию ворот»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уверен, что судьи не засчитали чистый гол его команды в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2).

На 82-й минуте по воротам москвичей пробивал Дуглас Сантос .

. Игорь Акинфеев поймал мяч после удара бразильца на линии ворот.

поймал мяч после удара бразильца на линии ворот. Арбитры посчитали, что мяч не пересек линию полностью.

«Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели – мяч полностью пересек линию ворот. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили», – сказал Дзюба.

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