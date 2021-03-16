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  • Sport1: Нюбель сыграет с «Лацио». Это его третий матч за «Баварию»

Sport1: Нюбель сыграет с «Лацио». Это его третий матч за «Баварию»

16 марта 2021, 14:59
2

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

По информации Sport1, тренерский штаб мюнхенской команды решил предоставить отдых Мануэлю Нойеру, поэтому на поле выйдет его 24-летний дублeр.

Для вратаря это будет только третья игра после перехода в «Баварию» прошлым летом.

  • «Бавария» примет «Лацио» в среду, начало – в 23:00 мск.
  • В первом матче немцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Источник: Sport1

Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 597 тысяч подписчиков.

Лига чемпионов Бавария Лацио Нюбель Александр
Комментарии (2)
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erma
1615899034
Нобель?
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кто там
1615957757
за то как из Шальке то бежал, Иуда)
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