Sport1: Нюбель сыграет с «Лацио». Это его третий матч за «Баварию»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

По информации Sport1, тренерский штаб мюнхенской команды решил предоставить отдых Мануэлю Нойеру, поэтому на поле выйдет его 24-летний дублeр.

Для вратаря это будет только третья игра после перехода в «Баварию» прошлым летом.