Sport1: Нюбель сыграет с «Лацио». Это его третий матч за «Баварию»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».
По информации Sport1, тренерский штаб мюнхенской команды решил предоставить отдых Мануэлю Нойеру, поэтому на поле выйдет его 24-летний дублeр.
Для вратаря это будет только третья игра после перехода в «Баварию» прошлым летом.
- «Бавария» примет «Лацио» в среду, начало – в 23:00 мск.
- В первом матче немцы разгромили соперника со счетом 4:1.
Источник: Sport1
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