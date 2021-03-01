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    Sport1: Нюбель сыграет с «Лацио». Это его третий матч за «Баварию»

    Голкипер «Баварии» Александр Нюбель примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

    По информации Sport1, тренерский штаб мюнхенской команды решил предоставить отдых Мануэлю Нойеру, поэтому на поле выйдет его 24-летний дублeр.

    Для вратаря это будет только третья игра после перехода в «Баварию» прошлым летом.

    • «Бавария» примет «Лацио» в среду, начало – в 23:00 мск.
    • В первом матче немцы разгромили соперника со счетом 4:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 597 тысяч подписчиков.

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      Рейтинг: +3071

      erma 20 минут назад

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