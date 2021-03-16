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    «Лично я не выпивал. Мы сели ужинать». Судья Панин – об инциденте после матча «Сочи» – «Спартак»

    Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0) и замеченный в компании представителей сочинского клуба после игры, объяснил, что произошло в тот вечер.

    – Начнем с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Идем дальше: мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я, без своей бригады, сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передергивание фактов?

    Или возьмем другую строчку – что сидел с «представителями футбольного клуба».

    – А не было представителей?

    – Был один представитель, администратор «Сочи», Дмитрий. А не представители. Сидела вся моя бригада – четыре человека (я, мои ассистенты и резервный), делегат матча, инспектор матча и вот Дмитрий. Это был прием пищи после матча, а не какой-то торжественный ужин.

    – Давайте вообще восстановим хронологию того вечера.

    – Все было как обычно. После игры мы всегда с инспектором разбираем матчи. Это занимает полтора-два часа. После разбора – ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать.

    Утром после игры мне позвонил Виктор Кашшаи и сказал, что в департаменте судейства появилась такая вот информация. Попросил меня объясниться. Я ему сказал все то, что сказал сейчас вам. Что все было как обычно.

    – В тот раз матч был горячий. И «Спартак» проиграл. Возможно, стоит быть особенно бдительным в таких случаях? И нет ощущения, что когда судишь «Спартак», редко все заканчивается гладко?

    – Если об этом думать все время – может всегда что-то произойти. Нужно к каждому матчу готовиться одинаково. Или можно вообще не судить. Но тут, конечно, ситуация была из ряда вон. Сидишь и думаешь: «Ничего себе, как я оказывается, погулял».

    Но надо понять: в РПЛ и в других лигах долгие годы была такая практика – в каждом городе судей всегда встречает представитель домашнего клуба. Он за тебя отвечает, привозит в гостиницу, из гостиницы на игру и обратно. Он может присутствовать на ужине. А может уехать. Это кто как хочет.

    – То есть администратор не обязан там быть?

    – Он мог и не сидеть с нами. Просто суть в том, что он как представитель клуба заказывает нам еду и закрывает счет. Так было всегда.

    – Зато это привело к изменениям – теперь будет все оплачивать РПЛ.

    – Если честно, я только «за». Сейчас мир современных технологий. И каждый может снять, написать выложить в интернет всe что хочешь. Мне не нужно лишней головной боли.

    • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
    • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.
    • Панин был отстранен от работы за нарушение судейского кодекса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +35

      Азамат Бората Брат 12 минут назад

      Дурак , зачем сказал такое - можно было было отмазываться , типа напоили и подсунули денежку и это расценить как " непреодолимую силу " , а за это теперь не судят . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +17638

      slavutiq70 35 минут назад

      Да какая разница выпивал или нет,,,просто есть такое мнение что в ресторанах решается много разных вопросов,,,,аккуратней в век поголовного видеонаблюдения дела решать свои господа,,

      2
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      Рейтинг: +10080

      paracetamol 49 минут назад

      Свиней судить опасно. Найдут любую лазейку, чтобы обос-рать!

      0
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      Рейтинг: -162

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Только дураки и бомжи в это поверят))

      2
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      Рейтинг: +194

      alefreddy 1 час назад

      Красиво все расписал осталось сказать меня там не было

      2
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      Рейтинг: +8039

      NewLife 1 час назад

      Продажная обслуга админ ресурса.

      2
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      Рейтинг: +43270

      MaxRnD > NewLife 1 час назад

      Из гадюшника, как под копирку, всегда один ответ будет следовать : "А вы играйте лучше и мячей больше забивайте"

      3
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      Рейтинг: +2841

      Бомбардиръ 2 часа назад

      "И ещё получил от них мешок денег за мои красивые глаза, как они говорили. Разве я не имею право зарабатывать на моих красивых глазах?"

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      Рейтинг: +19781

      silver29 2 часа назад

      Этот Панин под своего тезку полоумного косит (((( цитата "он (представитель клуба) заказывает нам (судьям) еду и закрывает счет" тянет на коррупционную составляющую. Трудно представить, что бы тем же мировым судьям обеды оплачивает участник процесса, хотя времена меняются.

      3
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      Рейтинг: +21108

      Боцман59rus 2 часа назад

      Типа без выпивки можно!!! Я с них в шоке, они даже своей вины не понимают, зачем себя так компрометировать и представителем Сочи в том числе.Раньше я думал они просто охеревшие от безнаказанности, а теперь дошло - одноклеточные)))

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