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  • «Лично я не выпивал. Мы сели ужинать». Судья Панин – об инциденте после матча «Сочи» – «Спартак»

«Лично я не выпивал. Мы сели ужинать». Судья Панин – об инциденте после матча «Сочи» – «Спартак»

16 марта 2021, 10:35
12

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи»«Спартак» (1:0) и замеченный в компании представителей сочинского клуба после игры, объяснил, что произошло в тот вечер.

– Начнем с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Идем дальше: мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я, без своей бригады, сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передергивание фактов?

Или возьмем другую строчку – что сидел с «представителями футбольного клуба».

– А не было представителей?

– Был один представитель, администратор «Сочи», Дмитрий. А не представители. Сидела вся моя бригада – четыре человека (я, мои ассистенты и резервный), делегат матча, инспектор матча и вот Дмитрий. Это был прием пищи после матча, а не какой-то торжественный ужин.

– Давайте вообще восстановим хронологию того вечера.

– Все было как обычно. После игры мы всегда с инспектором разбираем матчи. Это занимает полтора-два часа. После разбора – ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать.

Утром после игры мне позвонил Виктор Кашшаи и сказал, что в департаменте судейства появилась такая вот информация. Попросил меня объясниться. Я ему сказал все то, что сказал сейчас вам. Что все было как обычно.

– В тот раз матч был горячий. И «Спартак» проиграл. Возможно, стоит быть особенно бдительным в таких случаях? И нет ощущения, что когда судишь «Спартак», редко все заканчивается гладко?

– Если об этом думать все время – может всегда что-то произойти. Нужно к каждому матчу готовиться одинаково. Или можно вообще не судить. Но тут, конечно, ситуация была из ряда вон. Сидишь и думаешь: «Ничего себе, как я оказывается, погулял».

Но надо понять: в РПЛ и в других лигах долгие годы была такая практика – в каждом городе судей всегда встречает представитель домашнего клуба. Он за тебя отвечает, привозит в гостиницу, из гостиницы на игру и обратно. Он может присутствовать на ужине. А может уехать. Это кто как хочет.

– То есть администратор не обязан там быть?

– Он мог и не сидеть с нами. Просто суть в том, что он как представитель клуба заказывает нам еду и закрывает счет. Так было всегда.

– Зато это привело к изменениям – теперь будет все оплачивать РПЛ.

– Если честно, я только «за». Сейчас мир современных технологий. И каждый может снять, написать выложить в интернет всe что хочешь. Мне не нужно лишней головной боли.

  • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
  • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.
  • Панин был отстранен от работы за нарушение судейского кодекса.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Панин Игорь
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1615881427
Типа без выпивки можно!!! Я с них в шоке, они даже своей вины не понимают, зачем себя так компрометировать и представителем Сочи в том числе.Раньше я думал они просто охеревшие от безнаказанности, а теперь дошло - одноклеточные)))
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NewLife
1615882420
Продажная обслуга админ ресурса.
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alefreddy
1615882720
Красиво все расписал осталось сказать меня там не было
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Закат ЕдРа
1615885440
Только дураки и бомжи в это поверят))
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paracetamol
1615886484
Свиней судить опасно. Найдут любую лазейку, чтобы обос-рать!
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slavа0508
1615887354
Да какая разница выпивал или нет,,,просто есть такое мнение что в ресторанах решается много разных вопросов,,,,аккуратней в век поголовного видеонаблюдения дела решать свои господа,,
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Азамат Бората Брат
1615888711
Дурак , зачем сказал такое - можно было было отмазываться , типа напоили и подсунули денежку и это расценить как " непреодолимую силу " , а за это теперь не судят . Гыгыгы .
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nik55
1615889868
через год скажет что меня там вообще не было
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ilichkadr
1615893672
"Возможно, стоит быть особенно бдительным в таких случаях?" Ну, да......надеть в подтрибунном помещении паранджу и запрыгнуть в мерседес с тониронными стёклами.
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Hektor 84
1615899985
Та что ты гонишь шнягу
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