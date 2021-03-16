Газизов вернулся в «Уфу»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в «Уфе».
Ринат Шайбеков, ранее занимавший пост гендиректора «Уфы», стал исполнительным директором клуба.
- Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
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Источник: твиттер «Уфы»