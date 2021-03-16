Газизов вернулся в «Уфу»

Вот там и пусть трындит.)
Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в «Уфе».
Ринат Шайбеков, ранее занимавший пост гендиректора «Уфы», стал исполнительным директором клуба.
- Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Ранее занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба. pic.twitter.com/qID8jqxVO1— ФК УФА (@UfaFc) March 16, 2021