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    Газизов вернулся в «Уфу»

    Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в «Уфе».

    Ринат Шайбеков, ранее занимавший пост гендиректора «Уфы», стал исполнительным директором клуба.

    • Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4581

      Cleaner 32 минуты назад

      Вот там и пусть трындит.)

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      Рейтинг: +12074

      JTherry 52 минуты назад

      перчатка прилетела... в Уфу)

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      Рейтинг: +6386

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гоните этого прохвоста !!

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      Рейтинг: +3836

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Съездил на полгода в Москву, рубанул бабла, отдохнул и обратно к своим делам. Красавчик

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      Рейтинг: +5327

      vladik12 3 часа назад

      Где родился, там и наварился.

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