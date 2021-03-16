Примера. «Барселона» в рекордном матче Месси победила «Уэску» и поднялась на второе место

«Барселона» обыграла последнюю команду чемпионата Испании «Уэску». Голевым пасом отметился Педри, впервые вызванный в сборную.

Лионель Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону» (767). Это рекорд.

Месси – единственный игрок, забивший 20+ голов в чемпионате в каждом из 13 последних сезонов.

Лионель Месси – лидер топ-5 чемпионатов в текущем сезоне по ударам по воротам (139) и ударам в створ (69).

В то же время вся «Уэска» в текущем сезоне забила 26 голов и 100 раз пробила в створ.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Барселона – Уэска – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Месси, 13; 2:0 – Гризманн, 35; 2:1 – Мир, 45+4 (с пенальти); 3:1 – Мингеса, 53; 4:1 – Месси, 90.

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