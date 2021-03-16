Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Барселона» в рекордном матче Месси победила «Уэску» и поднялась на второе место

Примера. «Барселона» в рекордном матче Месси победила «Уэску» и поднялась на второе место

16 марта 2021, 00:54
1

«Барселона» обыграла последнюю команду чемпионата Испании «Уэску». Голевым пасом отметился Педри, впервые вызванный в сборную.

Лионель Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону» (767). Это рекорд.

Месси – единственный игрок, забивший 20+ голов в чемпионате в каждом из 13 последних сезонов.

Лионель Месси – лидер топ-5 чемпионатов в текущем сезоне по ударам по воротам (139) и ударам в створ (69).

В то же время вся «Уэска» в текущем сезоне забила 26 голов и 100 раз пробила в створ.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Барселона – Уэска – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Месси, 13; 2:0 – Гризманн, 35; 2:1 – Мир, 45+4 (с пенальти); 3:1 – Мингеса, 53; 4:1 – Месси, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Уэска Месси Лионель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurderDeco
1615854690
Вот с этими командами барсе надо играть в данный момент с данным составом) а не в лч с псж
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Все новости
Все новости
Эндрик заинтересовал четыре клуба
13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
Вчера, 21:31
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
Вчера, 12:48
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
Вчера, 00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+