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    Примера. «Барселона» в рекордном матче Месси победила «Уэску» и поднялась на второе место

    «Барселона» обыграла последнюю команду чемпионата Испании «Уэску». Голевым пасом отметился Педри, впервые вызванный в сборную.

    Лионель Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону» (767). Это рекорд.

    Месси – единственный игрок, забивший 20+ голов в чемпионате в каждом из 13 последних сезонов.

    Лионель Месси – лидер топ-5 чемпионатов в текущем сезоне по ударам по воротам (139) и ударам в створ (69).

    В то же время вся «Уэска» в текущем сезоне забила 26 голов и 100 раз пробила в створ.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Барселона – Уэска – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Месси, 13; 2:0 – Гризманн, 35; 2:1 – Мир, 45+4 (с пенальти); 3:1 – Мингеса, 53; 4:1 – Месси, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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