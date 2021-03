Порро, Педри, Хиль – в составе сборной Испании на игры в марте

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку на встречи отбора ЧМ-2022 в марте. Команде предстоят игры с Грецией, Грузией и Косово.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик» Бильбао);

Защитники: Педро Порро («Спортинг»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»), Иньиго Мартинес («Атлетик» Бильбао), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Педри («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»);

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Бриан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («Лейпциг»).

