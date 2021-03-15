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  • Порро, Педри, Хиль – в составе сборной Испании на игры в марте

Порро, Педри, Хиль – в составе сборной Испании на игры в марте

15 марта 2021, 18:48
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку на встречи отбора ЧМ-2022 в марте. Команде предстоят игры с Грецией, Грузией и Косово.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик» Бильбао);

Защитники: Педро Порро («Спортинг»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»), Иньиго Мартинес («Атлетик» Бильбао), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Педри («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»);

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Бриан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («Лейпциг»).

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Источник: твиттер сборной Испании
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Спортинг Барселона Эйбар Порро Педро Хиль Брайан Педри
Комментарии (1)
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dinar7777dinar
1615901358
вот это норм ! и какие талантливые игроки молодые у испанцев. а не то что посмешище старперов женитовских в нашей сборной . и всяких заболотных и нойштедтеров бревен !
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