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    Журналист Алланазаров: «Тедеско уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Начинает теплеть»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско потерял в категоричности в вопросе ухода. В декабре он объявил: истекающий летом контракт продлен не будет.

    «Тедеско начинает немножко теплеть. По разговорам с руководством он уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Ситуация очень запутанная.

    Говорят, если Тедеско все-таки уйдет, то вместо него будет топ-тренер. Прям топ», – сообщил Алланазаров.

    • «Спартак» отстает от 1-го места на 4 очка.
    • Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.
    • Немец работает в клубе с осени 2019 года.

    Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    15.03.2021 23:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26088

      VVM1964 1 час назад

      Еще парочка таких приобретений как Промес и совсем потеплеет ))

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