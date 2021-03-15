Журналист Алланазаров: «Тедеско уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Начинает теплеть»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско потерял в категоричности в вопросе ухода. В декабре он объявил: истекающий летом контракт продлен не будет.

«Тедеско начинает немножко теплеть. По разговорам с руководством он уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Ситуация очень запутанная.

Говорят, если Тедеско все-таки уйдет, то вместо него будет топ-тренер. Прям топ», – сообщил Алланазаров.

«Спартак» отстает от 1-го места на 4 очка.

Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.

Немец работает в клубе с осени 2019 года.

Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»