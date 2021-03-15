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  • Журналист Алланазаров: «Тедеско уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Начинает теплеть»

Журналист Алланазаров: «Тедеско уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Начинает теплеть»

15 марта 2021, 23:44
23

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско потерял в категоричности в вопросе ухода. В декабре он объявил: истекающий летом контракт продлен не будет.

«Тедеско начинает немножко теплеть. По разговорам с руководством он уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Ситуация очень запутанная.

Говорят, если Тедеско все-таки уйдет, то вместо него будет топ-тренер. Прям топ», – сообщил Алланазаров.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 4 очка.
  • Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.
  • Немец работает в клубе с осени 2019 года.

Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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VVM1964
1615842250
Еще парочка таких приобретений как Промес и совсем потеплеет ))
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вальтер 79
1615849627
ха иностранец как флюгер крутится вот сольет опять спартак и опять чемоданы к двери поставит))))))))
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Боцман59rus
1615849983
Категоричен, не категоричен!!! ...человек один раз сделал заявление, объявив о своем уходе по окончании срока контракта, ему что,вам журналистам, которые успокоится не могут, каждый раз на библии клятву давать, подтверждая свои слова? А если и останется, имеет право, значит устраивает руководство. Леня вообще сняться обещал и команду болельщикам отдать и ничего, цветет и пахнет
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житель СПб
1615871746
Ну-ну... Вот он, шоу-бизнес.
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vladimir-7
1615874450
Тедеско договорился о повышении зарплаты, вот и потеплел. Теперь и договор можно подписывать.
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derrik2000
1615875797
По мне так пусть прямо сейчас бы паковал манатки и сматывал "на ридну Херманщину". Если у Федуна ЦЕЛЬ - выйти в еврокубки, а лучше прямо в ЛЧ и уже то, КАК будет в этой Европе выступать команда не имеет никакого значения (главное - понты перед такими же, как сам Федун, братками, что, мол, видали, МОЯ команда в Европу вышла), тогда можно и тедескина оставлять и, вообще....
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Рубинище
1615894257
Топ потребует "хорошего" усиления-чемпионом РПЛ стать для них, так себе, достижения. готов ли Федун потратить 80-120 мил-сомнительно, ещё и феир плей есть.
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Hektor 84
1615895291
Уходя уходи так говорят! В случае провала сделают крайним.
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Д Альбертини
1615898181
Ну уж нет.. Чемодан, вокзал, Гельзенкирхен))) ********* что уходишь, так и иди уже! Мне нравится как ведёт себя на тренерском мостике Андреас Хинкель! А как ведёт себя Тедеско, не нравится.. Слишком много его там, перебор!
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