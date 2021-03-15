Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

– Как ты думаешь, Доменико Тедеско может поменять свое решение и остаться после завершения сезона? Игроки пробуют уговорить его поменять решение?

– Мы стараемся показывать все своей игрой. Два последних матча показали, что мы можем играть эффектно и эффективно.

Конечно, у всех в голове свои мысли, но мне кажется, что если мы хорошо закончим чемпионат и, дай бог, выиграем его, то тренер может поменять свое решение.

Контракт немца со «Спартаком» истекает по окончании текущего сезона.

Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.

Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

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