Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

    – Как ты думаешь, Доменико Тедеско может поменять свое решение и остаться после завершения сезона? Игроки пробуют уговорить его поменять решение?

    – Мы стараемся показывать все своей игрой. Два последних матча показали, что мы можем играть эффектно и эффективно.

    Конечно, у всех в голове свои мысли, но мне кажется, что если мы хорошо закончим чемпионат и, дай бог, выиграем его, то тренер может поменять свое решение.

    • Контракт немца со «Спартаком» истекает по окончании текущего сезона.
    • Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.
    • Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Соболев: «Все футболисты падают. В матче с «Динамо» я старался крепче держаться на ногах»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83704
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru