Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.
– Как ты думаешь, Доменико Тедеско может поменять свое решение и остаться после завершения сезона? Игроки пробуют уговорить его поменять решение?
– Мы стараемся показывать все своей игрой. Два последних матча показали, что мы можем играть эффектно и эффективно.
Конечно, у всех в голове свои мысли, но мне кажется, что если мы хорошо закончим чемпионат и, дай бог, выиграем его, то тренер может поменять свое решение.
- Контракт немца со «Спартаком» истекает по окончании текущего сезона.
- Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.
- Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
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Источник: «Спорт-Экспресс»