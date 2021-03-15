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  • Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

Соболев – об уходе Тедеско: «Если «Спартак» хорошо закончит чемпионат и, дай бог, выиграет его, он может поменять решение»

15 марта 2021, 09:52
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

– Как ты думаешь, Доменико Тедеско может поменять свое решение и остаться после завершения сезона? Игроки пробуют уговорить его поменять решение?

– Мы стараемся показывать все своей игрой. Два последних матча показали, что мы можем играть эффектно и эффективно.

Конечно, у всех в голове свои мысли, но мне кажется, что если мы хорошо закончим чемпионат и, дай бог, выиграем его, то тренер может поменять свое решение.

  • Контракт немца со «Спартаком» истекает по окончании текущего сезона.
  • Тедеско отказался продлевать соглашение, сославшись на семейные причины.
  • Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

Соболев: «Все футболисты падают. В матче с «Динамо» я старался крепче держаться на ногах»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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oyabun
1615795131
А кто-нибудь знает, каково состояние Мозеса и Ларссона после игры?
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Закат ЕдРа
1615801781
Да бомжатину так тащат, что выйграть чем очень сложно. Вы видите как он и работают в стране так же и в футболе. Доллар 75 от нашей политики гэбэшно-газпромовской. Россия я рейтинге изза газпромовских уродов будет скоро на дне. Радуются только бомжики, которые ради побед таких грязных, продали честь!
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