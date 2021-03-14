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  • Соболев: «Все футболисты падают. В матче с «Динамо» я старался крепче держаться на ногах»

Соболев: «Все футболисты падают. В матче с «Динамо» я старался крепче держаться на ногах»

14 марта 2021, 18:37
26

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на слова Олега Романцева. Экс-главный тренер клуба сказал, что Соболеву нужно перестать падать и брать пример с форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

– Олег Романцев сказал, что в игре Соболева ему не нравятся частые падения, а болельщики «Динамо» даже выдали тебе импровизированный приз «Золотой дельфин». Как ты относишься к такого рода мнениям?

– В каких-то моментах все футболисты падают, когда понимают, что если заработают фол, то партнеры успеют вернуться или отдохнуть. Конечно, в этом есть элемент хитрости. В матче против «Динамо» я старался меньше падать и крепче стоял на ногах, считаю, что у меня это получилось. А что касается импровизированных наград – отношусь к этому спокойно, я не против.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Романцев Олег
Комментарии (26)
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matvei_72
1615736354
Сам признался в своей чмошности...Научись играть как мужик и тогда может в сборную попадешь...
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серега кашин
1615737154
правильно играешь и правильно падаешь если есть фол
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kvm
1615740004
как легко перестать быть мужиком...
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_Marqella_
1615741019
Что то мне Соболев не особо нравиться....чем то Бухарова напоминает..
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FanatSerj
1615741350
В этом матче было два эпизода с цирковыми падениями, после которых должно быть стыдно.
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Nevsky_RU
1615742904
Смешно слышать такое от неваляшки))) Самый утончённый нап в РПЛ, ему бы в балет))
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filosof sparty
1615748132
Да, Соболеву и Айртону надо прекращать падать, чересчур часто это делают
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вальтер 79
1615751360
соболь ныряльщик конечно знатный мастер спорта по ныркам в штрафной))))
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ab15488
1615773042
По факту он прав, ныряют все. Роналду по молодости этим особо грешил, неймар стал мемом. Поэтому соболю надо просто поскорее закончить этот этап и все. А холланд вообще очередной инопланетянин))
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zigbert
1615821036
Прислушаться к словам Романцева нужно не только Соболеву но и многим другим игрокам, которые изображают себя мучениками. Симулянты не украшают футбол.
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