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    Соболев: «Все футболисты падают. В матче с «Динамо» я старался крепче держаться на ногах»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на слова Олега Романцева. Экс-главный тренер клуба сказал, что Соболеву нужно перестать падать и брать пример с форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    – Олег Романцев сказал, что в игре Соболева ему не нравятся частые падения, а болельщики «Динамо» даже выдали тебе импровизированный приз «Золотой дельфин». Как ты относишься к такого рода мнениям?

    – В каких-то моментах все футболисты падают, когда понимают, что если заработают фол, то партнеры успеют вернуться или отдохнуть. Конечно, в этом есть элемент хитрости. В матче против «Динамо» я старался меньше падать и крепче стоял на ногах, считаю, что у меня это получилось. А что касается импровизированных наград – отношусь к этому спокойно, я не против.

    Соболев: «Москва – красно-белая»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1696

      Nevsky_RU 32 минуты назад

      Смешно слышать такое от неваляшки)))
      Самый утончённый нап в РПЛ, ему бы в балет))

      2
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      Рейтинг: +6971

      FanatSerj 58 минут назад

      В этом матче было два эпизода с цирковыми падениями, после которых должно быть стыдно.

      1
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      Рейтинг: +2612

      _Marqella_ 1 час назад

      Что то мне Соболев не особо нравиться....чем то Бухарова напоминает..

      0
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      Рейтинг: +1546

      kvm 1 час назад

      как легко перестать быть мужиком...

      0
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      Рейтинг: -1241

      Бoрат > kvm 58 минут назад

      У нас вечером в Питере если забрести не в то заведение , может случится всякое , но многие болельщики Зенита с удовольствие посещают эти заведения . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +1696

      Nevsky_RU > Бoрат 31 минуту назад

      Печальный личный опыт?)

      0
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      Рейтинг: +5919

      серега кашин 2 часа назад

      правильно играешь и правильно падаешь если есть фол

      5
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      Рейтинг: +693

      matvei_72 2 часа назад

      Сам признался в своей чмошности...Научись играть как мужик и тогда может в сборную попадешь...

      8
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      Рейтинг: +27791

      zra78 > matvei_72 2 часа назад

      Нет... такой индивидуум сборной России не нужен,пускай играет за москвакраснобелая...

      4
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      Рейтинг: -1241

      Бoрат > zra78 56 минут назад

      Правильно , у нас есть Дзюба ( " на всю страну такой один " ) Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +393

      O-kolesov > zra78 39 минут назад

      Это новая команда? МКБ--- москвакраснобелая

      2
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      Рейтинг: +27791

      zra78 > O-kolesov 33 минуты назад

      Да тут не вожно,кранобелая,краснозелёная или синяя,когда такую ахинею говорят футболёры,думаешь а работает ли у них мозг?

      1
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      Рейтинг: +12040

      JTherry > matvei_72 51 секунду назад

      Чистяков не чмошник? упал в штрафной, схватившись за лицо, как только руку на плечо положили) или это, конечно, другое? в глазу бревно не замечаешь...

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