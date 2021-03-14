Соболев: «Все футболисты падают. В матче с «Динамо» я старался крепче держаться на ногах»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на слова Олега Романцева. Экс-главный тренер клуба сказал, что Соболеву нужно перестать падать и брать пример с форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

– Олег Романцев сказал, что в игре Соболева ему не нравятся частые падения, а болельщики «Динамо» даже выдали тебе импровизированный приз «Золотой дельфин». Как ты относишься к такого рода мнениям?

– В каких-то моментах все футболисты падают, когда понимают, что если заработают фол, то партнеры успеют вернуться или отдохнуть. Конечно, в этом есть элемент хитрости. В матче против «Динамо» я старался меньше падать и крепче стоял на ногах, считаю, что у меня это получилось. А что касается импровизированных наград – отношусь к этому спокойно, я не против.

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