Кутепов: «Хочу играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца»

Да все были бы рады видеть сильного русского защитника, постоянно играющего в основе! Но, к сожалению, ты к ним не относишься. Перехваты, да, на высоком уровне, но медлительность, частые позиционные ошибки и пожар в твоей игре заставляют оставлять тебя на банке
Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил недовольство количеством игровой практики в этом сезоне.
«Для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца», – сказал Кутепов.
- 27-летний футболист отыграл полностью субботнее дерби с «Динамо».
- Это его первый полный матч в составе «Спартака» с 17 октября.
- Всего в текущем сезоне в активе Кутепова 12 игр без результативных действий.