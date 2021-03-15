Кутепов: «Хочу играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца»

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил недовольство количеством игровой практики в этом сезоне.
«Для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца», – сказал Кутепов.
- 27-летний футболист отыграл полностью субботнее дерби с «Динамо».
- Это его первый полный матч в составе «Спартака» с 17 октября.
- Всего в текущем сезоне в активе Кутепова 12 игр без результативных действий.
Источник: «Чемпионат»