Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Кутепов: «Хочу играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца»

    Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил недовольство количеством игровой практики в этом сезоне.

    «Для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца», – сказал Кутепов.

    • 27-летний футболист отыграл полностью субботнее дерби с «Динамо».
    • Это его первый полный матч в составе «Спартака» с 17 октября.
    • Всего в текущем сезоне в активе Кутепова 12 игр без результативных действий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4686

      filosof sparty 27 минут назад

      Да все были бы рады видеть сильного русского защитника, постоянно играющего в основе! Но, к сожалению, ты к ним не относишься. Перехваты, да, на высоком уровне, но медлительность, частые позиционные ошибки и пожар в твоей игре заставляют оставлять тебя на банке

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83704
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru