Кутепов: «Хочу играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца»

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил недовольство количеством игровой практики в этом сезоне.

«Для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в два-три месяца», – сказал Кутепов.