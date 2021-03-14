Камано – о дубле в ворота «Сочи»: «Это поможет мне раскрепоститься»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано дал комментарий после матча с «Сочи» (3:1). Форвард забил в этой встрече два гола.

«Хочу поблагодарить команду, своих партнеров. У нас коллективная победа. Мы хорошо подготовились, усердно работали на сборах, поэтому у нас такая хорошая победная серия. Надо продолжать в том же духе. Очень рад, что продолжили нашу победную поступь. Также очень доволен, что удалось отличиться. Надеюсь, это поможет мне раскрепоститься.

Та позиция, куда меня поставили, это итоги работы на сборах. По мнению тренеров, я могу приносить там больше пользы. Мне нравится эта позиция. Как результат – эти два гола.

Не надо теряться. Нужно сохранять эмоции. Будем стараться добиваться победы в каждой игре. Только в конце сезона посмотрим, к чему придем. Будем двигаться от матча к матчу. Будем надеяться на хороший результат», – сказал Камано.

Камано дважды забил «Сочи». Это его первые голы в РПЛ за 17 матчей