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    Камано дважды забил «Сочи». Это его первые голы в РПЛ за 17 матчей

    «Локомотив» проводит домашний матч 22-го тура РПЛ против «Сочи».

    Счет в игре на 42-й минуте открыл нападающий московской команды Франсуа Камано. Это первый гол гвинейского футболиста в чемпионате России. Он провел 17 матчей.

    На 57-й минуте форвард забил второй гол.

    • «Локо» купил Камано летом 2020 года из «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
    • Ранее он забил гол в Кубке России.

    Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2325

      PAREVG. 4 минуты назад

      Съел наверное что-то не то...

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      Рейтинг: +6689

      GoLenaStop 7 минут назад

      ЛОКО, спасибо, что напихал Ссочам!!!
      Молодцы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3610

      mopecekca 29 минут назад

      Хороший гол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27791

      zra78 34 минуты назад

      Епать колотить,давай уж трюндель...

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