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  • Камано дважды забил «Сочи». Это его первые голы в РПЛ за 17 матчей

Камано дважды забил «Сочи». Это его первые голы в РПЛ за 17 матчей

14 марта 2021, 20:11
7

«Локомотив» проводит домашний матч 22-го тура РПЛ против «Сочи».

Счет в игре на 42-й минуте открыл нападающий московской команды Франсуа Камано. Это первый гол гвинейского футболиста в чемпионате России. Он провел 17 матчей.

На 57-й минуте форвард забил второй гол.

  • «Локо» купил Камано летом 2020 года из «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
  • Ранее он забил гол в Кубке России.

Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Камано Франсуа
Комментарии (7)
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zra78
1615742907
Епать колотить,давай уж трюндель...
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GoLenaStop
1615744532
ЛОКО, спасибо, что напихал Ссочам!!! Молодцы!
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PAREVG.
1615744673
Съел наверное что-то не то...
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dazo43
1615745996
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Красногорск_Фан
1615746033
Пришел то он из неплохого чемпионата, сложившимся игроком. Рад что работает над собой и появляются проблески нормальной игры. Главное чтобы не как Эдерка раз в год вспыхивал, а играл на стабильном уровне.
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PahaSpartak
1615747925
Хорошо, что футболисты Сочи не напихали Каману по башке после матча , накинувшись из-за угла всей командой.
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Из Твери Леха
1615754813
Вот так вот за 17 матчей мы узнаем, что у Локо есть такой игрок.
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