Камано дважды забил «Сочи». Это его первые голы в РПЛ за 17 матчей

Съел наверное что-то не то...
«Локомотив» проводит домашний матч 22-го тура РПЛ против «Сочи».
Счет в игре на 42-й минуте открыл нападающий московской команды Франсуа Камано. Это первый гол гвинейского футболиста в чемпионате России. Он провел 17 матчей.
На 57-й минуте форвард забил второй гол.
- «Локо» купил Камано летом 2020 года из «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
- Ранее он забил гол в Кубке России.
Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»
Камано забил первый гол в Тинькофф РПЛЖемалетдинов отдал шикарную передачу – Франсуа такой момент не упустил https://t.co/3y084lkqs6 pic.twitter.com/Vm1nYc1n1i— Матч ТВ (@MatchTV) March 14, 2021