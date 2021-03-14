Камано дважды забил «Сочи». Это его первые голы в РПЛ за 17 матчей

«Локомотив» проводит домашний матч 22-го тура РПЛ против «Сочи».

Счет в игре на 42-й минуте открыл нападающий московской команды Франсуа Камано. Это первый гол гвинейского футболиста в чемпионате России. Он провел 17 матчей.

На 57-й минуте форвард забил второй гол.

«Локо» купил Камано летом 2020 года из «Бордо» за 5,5 миллиона евро.

Ранее он забил гол в Кубке России.

Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»