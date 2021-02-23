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  • Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

23 февраля 2021, 19:58
15

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о задачах на вторую часть сезона.

– Какую задачу ты ставишь перед собой на вторую часть сезона?

– Главное, выйти на максимальный уровень физической подготовки. Также важна работа над техникой. Эти два компонента идут рука об руку. Что касается команды, мы должны как можно скорее вернуться наверх в таблице. «Локомотив» явно не на своем месте.

У меня нет никаких сомнений, что мы наберем максимум очков. А я должен помогать команде голами. В «Бордо» мне удавалось забивать много. Если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Сейчас мне нужен гол в премьер-лиге, который меня раскрепостит.

– Готов ли ты стать лидером команды на поле и центром внимания за его пределами?

– Быть лидером – большая ответственность, которая требует дополнительных усилий от игрока. Лидерство нужно подтверждать голами и передачами. Я не сомневаюсь в себе.

Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого все на тренировках, уже начал забивать в контрольных матчах. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом.

  • Камано забил один гол в 19 матчах за «Локомотив».
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Камано Франсуа
Комментарии (15)
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фанат джигурды
1614100825
Хенти также говорил... Хоть бы я ошибся!!!
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SanInstructor
1614102259
на Золотой мяч замахнулся
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Fusballer
1614104142
15 голов за всю карьеру в Локо - вполне реально!
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PAREVG.
1614105424
Не знаю как будет по весне, но осенью ты был инородным телом в Локо...
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portero
1614108217
Ээээ, языком всё хорошо получается, как бы опять оправдания не включились, по окончании сезона...
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red-white fox
1614132744
Могу забить, а могу и не забить
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evgevg13
1614133264
Как в пом анекдоте про шапки: вот тебе шкура метр на метр- можешь шапку сшить- могу. А две? Могу. А восемь? Могу, но тока оочень маленькие...
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Ганнибал Лектор
1614138847
Говорить то и я могу, а вот голы за кочегаров даже Игнатьев чаще забивает
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maksimkol58
1614148240
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/sesix
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zigbert
1614174294
На словах выглядит все замечательно.
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