Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о задачах на вторую часть сезона.

– Какую задачу ты ставишь перед собой на вторую часть сезона?

– Главное, выйти на максимальный уровень физической подготовки. Также важна работа над техникой. Эти два компонента идут рука об руку. Что касается команды, мы должны как можно скорее вернуться наверх в таблице. «Локомотив» явно не на своем месте.

У меня нет никаких сомнений, что мы наберем максимум очков. А я должен помогать команде голами. В «Бордо» мне удавалось забивать много. Если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Сейчас мне нужен гол в премьер-лиге, который меня раскрепостит.

– Готов ли ты стать лидером команды на поле и центром внимания за его пределами?

– Быть лидером – большая ответственность, которая требует дополнительных усилий от игрока. Лидерство нужно подтверждать голами и передачами. Я не сомневаюсь в себе.

Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого все на тренировках, уже начал забивать в контрольных матчах. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом.