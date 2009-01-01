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    Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о задачах на вторую часть сезона.

    – Какую задачу ты ставишь перед собой на вторую часть сезона?

    – Главное, выйти на максимальный уровень физической подготовки. Также важна работа над техникой. Эти два компонента идут рука об руку. Что касается команды, мы должны как можно скорее вернуться наверх в таблице. «Локомотив» явно не на своем месте.

    У меня нет никаких сомнений, что мы наберем максимум очков. А я должен помогать команде голами. В «Бордо» мне удавалось забивать много. Если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Сейчас мне нужен гол в премьер-лиге, который меня раскрепостит.

    – Готов ли ты стать лидером команды на поле и центром внимания за его пределами?

    – Быть лидером – большая ответственность, которая требует дополнительных усилий от игрока. Лидерство нужно подтверждать голами и передачами. Я не сомневаюсь в себе.

    Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого все на тренировках, уже начал забивать в контрольных матчах. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом.

    • Камано забил один гол в 19 матчах за «Локомотив».
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3283

      Черкизовский Кот 21 минуту назад

      Камано, просыпайся! Ты...

      0
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      Рейтинг: +45358

      portero 23 минуты назад

      Ээээ, языком всё хорошо получается, как бы опять оправдания не включились, по окончании сезона...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2239

      PAREVG. 1 час назад

      Не знаю как будет по весне, но осенью ты был инородным телом в Локо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2236

      Fusballer 1 час назад

      15 голов за всю карьеру в Локо - вполне реально!

      1
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      Рейтинг: +550

      SanInstructor 2 часа назад

      на Золотой мяч замахнулся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2236

      Fusballer > SanInstructor 1 час назад

      Левандовски содрогнулся.

      1
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      Рейтинг: +550

      SanInstructor > Fusballer 44 минуты назад

      в рифму)

      0
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      Рейтинг: +3758

      solodealer 2 часа назад

      Ты мели, а мы верим...верим...
      Цена парня, как у Кокорина... За 18 игр забил один гол.
      С 2015 года в РПЛ ЗА ВЕСЬ ТУРНИР результаты бомбардиров были таковы:
      2014/2015 Флаг Бразилии Халк Зенит (Санкт-Петербург) 15
      2015/2016 Флаг России Фёдор Смолов Краснодар 20
      2016/2017 Флаг России Фёдор Смолов Краснодар 18
      2017/2018 Флаг Нидерландов Квинси Промес Спартак (Москва) 15
      2018/2019 Флаг России Фёдор Чалов ЦСКА (Москва) 15
      2019/2020 Флаг Ирана Сердар Азмун Зенит (Санкт-Петербург) 17
      Флаг России Артём Дзюба Зенит (Санкт-Петербург) 17

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      Рейтинг: +1426

      фанат джигурды 2 часа назад

      Хенти также говорил... Хоть бы я ошибся!!!

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      Рейтинг: +2239

      PAREVG. > фанат джигурды 1 час назад

      Говорить не забивать. А Тамбов не показатель.

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