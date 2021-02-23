Камано: «Обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Могу забить и 10, и 12, и 15 голов»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о задачах на вторую часть сезона.
– Какую задачу ты ставишь перед собой на вторую часть сезона?
– Главное, выйти на максимальный уровень физической подготовки. Также важна работа над техникой. Эти два компонента идут рука об руку. Что касается команды, мы должны как можно скорее вернуться наверх в таблице. «Локомотив» явно не на своем месте.
У меня нет никаких сомнений, что мы наберем максимум очков. А я должен помогать команде голами. В «Бордо» мне удавалось забивать много. Если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Сейчас мне нужен гол в премьер-лиге, который меня раскрепостит.
– Готов ли ты стать лидером команды на поле и центром внимания за его пределами?
– Быть лидером – большая ответственность, которая требует дополнительных усилий от игрока. Лидерство нужно подтверждать голами и передачами. Я не сомневаюсь в себе.
Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением чемпионата. Делаю для этого все на тренировках, уже начал забивать в контрольных матчах. Я максимально сконцентрирован и живу только футболом.
- Камано забил один гол в 19 матчах за «Локомотив».
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.