РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до четырех очков

«Рубин» не проигрывает в чемпионате России пять матчей подряд. В очередном туре команда Леонида Слуцкого победила аутсайдера «Уфу».

Казанцы теперь отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

Уфимцы побеждали «Рубин» всего один раз.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Макаров, 30; 0:2 – Кварацхелия, 42; 0:3 – Самошников, 74.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Урунов, 83), Камилов (Иванов, 46), Голубев, Бауэр (Морозов, 46), Милетич, Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Макаров, Кварацхелия (Игнатьев, 84), Деспотович (Бакаев, 82).

Предупреждения: Камилов, 20; Голубев, 33; Иванов, 80 – Абильдгор, 29.

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