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  • РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до четырех очков

РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до четырех очков

14 марта 2021, 15:51
18

«Рубин» не проигрывает в чемпионате России пять матчей подряд. В очередном туре команда Леонида Слуцкого победила аутсайдера «Уфу».

Казанцы теперь отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

Уфимцы побеждали «Рубин» всего один раз.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Макаров, 30; 0:2 – Кварацхелия, 42; 0:3 – Самошников, 74.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Урунов, 83), Камилов (Иванов, 46), Голубев, Бауэр (Морозов, 46), Милетич, Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Макаров, Кварацхелия (Игнатьев, 84), Деспотович (Бакаев, 82).

Предупреждения: Камилов, 20; Голубев, 33; Иванов, 80 – Абильдгор, 29.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин
Комментарии (18)
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JTherry
1615726724
похоже, что команды на вылет в ФНЛ уже определились - это Тамбов и Уфа...
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xaker92
1615726743
Молодцы. Все по делу! Макаров Хвича Самошников и Уремович прям красавцы.
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Рубинище
1615727047
Красавцы, переиграли полностью, матч тяжёлый конечно. Если бы не Беленов счёт был бы неприлично-разгромным. Молодцы. Как удачно год начали то(стук по дереву)..идем топ 4-5 пока-приятно снова на таблицу см.
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Боцман59rus
1615727121
С нашим убогим чемпионатом еврокубки лучше вообще не вспоминать. Играют в дворовый футбол, матч Спартак - Краснодар тому подтверждение. Даже трудно представить, сколько бы получил Спартак с такой дырой в обороне, от любого евро середняка. Свой потолок Слуцкий показал в 2016году,так что не стоит его переоценивать, хотя в любом случае удачи, может хоть народ потянется на стадион
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житель СПб
1615728349
С большим удовольствием посмотрел матч (правда, вторую его часть). По настоящему хороший футбольный матч - с обеих сторон. Продуманная игра, комбинации, плановость! Не в обиду Спартаку и Динамо - матч намного красивее, интереснее, без хаоса. Было интересно: Рубин ставил автобусы с лидерами и побеждал "от обороны"; как будет с условно равным (близким) соперником? Совершенно иная, красивая игра! Слуцкий - молодец! Поздравляю Рубиновых! Впрочем, и Уфа сегодня играла неплохо, но соперник был явно сильнее.
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B.G.
1615728577
Рубин с очередной победой
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a-rakhmatov
1615730612
Браво Леня!.....Рубиновых с очередной победой!!!
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GammiD
1615731613
Наконец-то оторвались от 9-го места. Отличная команда.
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ААМ
1615733911
Молодец Рубин и молодец Слуцкий.
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portero
1615736774
Слуцкий с Рубином готов выдать максимум к финишу сезона. Конечно и везунчик он...
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