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    РПЛ. «Рубин» разгромил «Уфу» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до четырех очков

    «Рубин» не проигрывает в чемпионате России пять матчей подряд. В очередном туре команда Леонида Слуцкого победила аутсайдера «Уфу».

    Казанцы теперь отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

    Уфимцы побеждали «Рубин» всего один раз.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Уфа – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Макаров, 30; 0:2 – Кварацхелия, 42; 0:3 – Самошников, 74.

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов (Урунов, 83), Камилов (Иванов, 46), Голубев, Бауэр (Морозов, 46), Милетич, Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Макаров, Кварацхелия (Игнатьев, 84), Деспотович (Бакаев, 82).

    Предупреждения: Камилов, 20; Голубев, 33; Иванов, 80 – Абильдгор, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1861

      ААМ 8 минут назад

      Молодец Рубин и молодец Слуцкий.

      1
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      Рейтинг: +1433

      Tsigan 25 минут назад

      У рубина оставшееся расписание такое что я не удивлюсь если они выиграют все оставшиеся матчи.

      1
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      Рейтинг: +432

      GammiD 46 минут назад

      Наконец-то оторвались от 9-го места. Отличная команда.

      1
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      Рейтинг: +5115

      a-rakhmatov 1 час назад

      Браво Леня!.....Рубиновых с очередной победой!!!

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      Рейтинг: +1508

      B.G. 1 час назад

      Рубин с очередной победой

      2
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      Рейтинг: +5688

      житель СПб 1 час назад

      С большим удовольствием посмотрел матч (правда, вторую его часть). По настоящему хороший футбольный матч - с обеих сторон. Продуманная игра, комбинации, плановость! Не в обиду Спартаку и Динамо - матч намного красивее, интереснее, без хаоса. Было интересно: Рубин ставил автобусы с лидерами и побеждал "от обороны"; как будет с условно равным (близким) соперником? Совершенно иная, красивая игра! Слуцкий - молодец! Поздравляю Рубиновых!
      Впрочем, и Уфа сегодня играла неплохо, но соперник был явно сильнее.

      4
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      Рейтинг: +21061

      Боцман59rus 2 часа назад

      С нашим убогим чемпионатом еврокубки лучше вообще не вспоминать. Играют в дворовый футбол, матч Спартак - Краснодар тому подтверждение. Даже трудно представить, сколько бы получил Спартак с такой дырой в обороне, от любого евро середняка. Свой потолок Слуцкий показал в 2016году,так что не стоит его переоценивать, хотя в любом случае удачи, может хоть народ потянется на стадион

      2
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      Рейтинг: +5785

      Рубинище 2 часа назад

      Красавцы, переиграли полностью, матч тяжёлый конечно. Если бы не Беленов счёт был бы неприлично-разгромным. Молодцы. Как удачно год начали то(стук по дереву)..идем топ 4-5 пока-приятно снова на таблицу см.

      4
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      Рейтинг: +36

      xaker92 2 часа назад

      Молодцы. Все по делу! Макаров Хвича Самошников и Уремович прям красавцы.

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      Рейтинг: +12040

      JTherry 2 часа назад

      похоже, что команды на вылет в ФНЛ уже определились - это Тамбов и Уфа...

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      Рейтинг: +3029

      Из Твери Леха > JTherry 1 час назад

      туда им и дорога

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