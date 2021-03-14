Хинкель: «Может, на настрой «Спартака» повлияла отмененная желтая карточка Фомина»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель не исключил, что дополнительной мотивацией для игроков в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) стало решение КДК отменить последнюю желтую карточку полузащитнику соперника Даниилу Фомину. Это позволило ему принять участие в игре.

– Могла ли на настрой «Спартака» повлиять отмененная желтая карточка Даниила Фомина и поражение в Кубке России три недели назад?

– Может, отмененная карточка и была дополнительной мотивацией для ребят, однако мы не поднимали эту тему. Никак не комментировали. Безусловно, говорили о кубковом матче.

«Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.

«Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (7).

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Урала».

Хинкель: «Максименко провел против «Динамо» выдающийся матч»