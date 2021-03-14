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  • Хинкель: «Может, на настрой «Спартака» повлияла отмененная желтая карточка Фомина»

Хинкель: «Может, на настрой «Спартака» повлияла отмененная желтая карточка Фомина»

14 марта 2021, 12:17
4

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель не исключил, что дополнительной мотивацией для игроков в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) стало решение КДК отменить последнюю желтую карточку полузащитнику соперника Даниилу Фомину. Это позволило ему принять участие в игре.

– Могла ли на настрой «Спартака» повлиять отмененная желтая карточка Даниила Фомина и поражение в Кубке России три недели назад?

– Может, отмененная карточка и была дополнительной мотивацией для ребят, однако мы не поднимали эту тему. Никак не комментировали. Безусловно, говорили о кубковом матче.

  • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
  • «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (7).
  • В следующем туре «Спартак» сыграет против «Урала».

Хинкель: «Максименко провел против «Динамо» выдающийся матч»

Источник: ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Спартак Фомин Даниил
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1615714053
А может отутствие Тедески на скамейке подействовало на 2 последних игры?
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PahaSpartak
1615718441
Я рад, что это стало мотивацией, а не демотивацией. Хинкелю ставлю плюс
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Мортус
1615722110
И такую пургу несут взрослые люди(((
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seth343
1615724715
Да Промес наверное всех встряхнул.
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