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    Хинкель: «Может, на настрой «Спартака» повлияла отмененная желтая карточка Фомина»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель не исключил, что дополнительной мотивацией для игроков в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) стало решение КДК отменить последнюю желтую карточку полузащитнику соперника Даниилу Фомину. Это позволило ему принять участие в игре.

    – Могла ли на настрой «Спартака» повлиять отмененная желтая карточка Даниила Фомина и поражение в Кубке России три недели назад?

    – Может, отмененная карточка и была дополнительной мотивацией для ребят, однако мы не поднимали эту тему. Никак не комментировали. Безусловно, говорили о кубковом матче.

    • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
    • «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (7).
    • В следующем туре «Спартак» сыграет против «Урала».

    Хинкель: «Максименко провел против «Динамо» выдающийся матч»

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      Мортус 9 минут назад

      И такую пургу несут взрослые люди(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +205

      PahaSpartak 1 час назад

      Я рад, что это стало мотивацией, а не демотивацией. Хинкелю ставлю плюс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      А может отутствие Тедески на скамейке подействовало на 2 последних игры?

      2
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      ...
      Рейтинг: +11309

      Persona_non_Grata > Дядя Серёжа 1 час назад

      Скорее возвращение Промеса .

      3
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      Рейтинг: -1373

      литлбой77 > Persona_non_Grata 1 час назад

      НУ ДА!У НЕГО ВРОДЕ ВСЕ ПУТЕМ!А ЧТО КАСАЕТСЯ НАСТРОЯ,ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО НАСТРОЕМ НА ПОБЕДУ!

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