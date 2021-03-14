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Фонсека запросил у «Спартака» зарплату 5 миллионов в год

14 марта 2021, 09:44
27

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека знает, что им интересуется «Спартак». Футбольный агент Тимур Гурцкая огласил финансовый запрос португальца.

«Его аппетиты астрономические. «Спартак» не хочет себе такого дорогого тренера. Фонсека попросил с лета зарплату 5 миллионов евро в год», – сказал Гурцкая.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Спартак Фонсека Паулу
Комментарии (27)
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Taps
1615706718
Молодец, не хочешь работать в поганом спартаке - дави на их "жабу" и проси больше.
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portero
1615708709
Слишком часто Спартак меняет тренера, оставьте уж зама Тедеско Хинкеля он хоть всю кухню знает.
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житель СПб
1615711216
Соглашусь с мнением, что слишком частая смена тренеров - бич Спартака. Может, действительно оставить пока Хинкеля (очень хороший пример Карреры)?
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Дядя Серёжа
1615713738
5млн рублей в год? Конечно дорого.
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серега кашин
1615713780
пусть идет лесом этот гомосека
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Из Твери Леха
1615718079
Оставьте клоуна еще на сезон, пусть в еврокубках попрыгает.
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alp
1615719203
мало.. надо 8 просить.. федун все равно цену бабкам не знает
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Garrincha58
1615728137
а Фонсека то сам знает кто им интересуется и пока что он тренер Ромы и неизвестно уволят его или нет но если Спартак даст ему пять то он сам уйдёт из Ромы???? что за бред СМИ
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PahaSpartak
1615750298
Блин, может тоже попробовать, с Тилем прокатило
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zigbert
1616249287
Пусть остается в Роме за такие деньги.
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