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    Фонсека запросил у «Спартака» зарплату 5 миллионов в год

    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека знает, что им интересуется «Спартак». Футбольный агент Тимур Гурцкая огласил финансовый запрос португальца.

    «Его аппетиты астрономические. «Спартак» не хочет себе такого дорогого тренера. Фонсека попросил с лета зарплату 5 миллионов евро в год», – сказал Гурцкая.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +45858

      portero 10 минут назад

      Слишком часто Спартак меняет тренера, оставьте уж зама Тедеско Хинкеля он хоть всю кухню знает.

      0
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      Рейтинг: +660

      Taps 43 минуты назад

      Молодец, не хочешь работать в поганом спартаке - дави на их "жабу" и проси больше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6066

      "supermax" > Taps 34 минуты назад

      поберегите лучше свою жабу для очередных малкомов, дружище))

      3
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      Рейтинг: -1477

      Аденн 56 минут назад

      Однако. Хотя, вон мусорный бак под названием бЗенит своему физруку Серюне больше 2 платит.

      0
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      Рейтинг: +23258

      пьяныйхоровод 1 час назад

      А по бровке он скакать умеет ? Если да - то и 10 лямов можно .

      2
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      Рейтинг: -1224

      alarm_иг > пьяныйхоровод 1 час назад

      Гыгыгы. СмИшнооо. Искромётный питорский юмор.

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