Слишком часто Спартак меняет тренера, оставьте уж зама Тедеско Хинкеля он хоть всю кухню знает.
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека знает, что им интересуется «Спартак». Футбольный агент Тимур Гурцкая огласил финансовый запрос португальца.
«Его аппетиты астрономические. «Спартак» не хочет себе такого дорогого тренера. Фонсека попросил с лета зарплату 5 миллионов евро в год», – сказал Гурцкая.
- Фонсекой интересуются «Реал», «Бенфика».
- С 2016 по 2019 год Фонсека тренировал «Шахтер», с которым трижды делал золотой дубль.
- В 2022 году «Спартак» отметит 100-летие.