РПЛ. «Урал» победил «Ротор» благодаря голу Бикфалви

В матче 22-го тура РПЛ «Урал» на своем поле минимально выиграл у «Ротора».

Единственный гол на 83-й минуте встречи забил румынский полузащитник Эрик Бикфалви.

Набрав три очка, «Урал» догнал в турнирной таблице чемпионата идущий 11-м «Ахмат». «Ротор» остался на 13-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 83.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Евсеев, 80), Эль Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 80), Августиняк, Погребняк (Панюков, 63).

«Ротор»: Чондрич, Байрыев (Муллин, 87), Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулeв (Арабидзе, 87), Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Понсе.

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