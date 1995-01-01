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    РПЛ. «Урал» победил «Ротор» благодаря голу Бикфалви

    В матче 22-го тура РПЛ «Урал» на своем поле минимально выиграл у «Ротора».

    Единственный гол на 83-й минуте встречи забил румынский полузащитник Эрик Бикфалви.

    Набрав три очка, «Урал» догнал в турнирной таблице чемпионата идущий 11-м «Ахмат». «Ротор» остался на 13-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 83.

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Евсеев, 80), Эль Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 80), Августиняк, Погребняк (Панюков, 63).

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев (Муллин, 87), Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулeв (Арабидзе, 87), Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Понсе.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14404

      derrik2000 20 минут назад

      Матч не понравился.
      Вроде бы и бегали команды, но в основном все действия были в середине поля.
      Не ожидал такой невнятной и трусливой "игры" от Ротора.
      Вроде и физподготовка в порядке, и ребят-"технарей" в составе достаточно, и взаимодействие налажено, и молодой задор присутствует, и предыдущие матчи играли с рвением и желанием...
      А, вот, подиж ты... (((
      Живенько только было после гола Бикфалби, т. е. концовочка удалась, а всё, что происходило ДО - очень уныло.

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      Рейтинг: +23179

      пьяныйхоровод 20 минут назад

      Румын стабильно на уровне .

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