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РПЛ. «Урал» победил «Ротор» благодаря голу Бикфалви

13 марта 2021, 13:54
2

В матче 22-го тура РПЛ «Урал» на своем поле минимально выиграл у «Ротора».

Единственный гол на 83-й минуте встречи забил румынский полузащитник Эрик Бикфалви.

Набрав три очка, «Урал» догнал в турнирной таблице чемпионата идущий 11-м «Ахмат». «Ротор» остался на 13-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 83.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Евсеев, 80), Эль Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 80), Августиняк, Погребняк (Панюков, 63).

«Ротор»: Чондрич, Байрыев (Муллин, 87), Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулeв (Арабидзе, 87), Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Понсе.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Ротор
Комментарии (2)
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derrik2000
1615633274
Матч не понравился. Вроде бы и бегали команды, но в основном все действия были в середине поля. Не ожидал такой невнятной и трусливой "игры" от Ротора. Вроде и физподготовка в порядке, и ребят-"технарей" в составе достаточно, и взаимодействие налажено, и молодой задор присутствует, и предыдущие матчи играли с рвением и желанием... А, вот, подиж ты... ((( Живенько только было после гола Бикфалби, т. е. концовочка удалась, а всё, что происходило ДО - очень уныло.
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zigbert
1615637221
Бикфалви сделал результат для Урала. Игра была равная с некоторым преимуществом Урала ударами по воротам.
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