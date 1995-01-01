РПЛ. «Урал» победил «Ротор» благодаря голу Бикфалви

Матч не понравился.
Вроде бы и бегали команды, но в основном все действия были в середине поля.
Не ожидал такой невнятной и трусливой "игры" от Ротора.
Вроде и физподготовка в порядке, и ребят-"технарей" в составе достаточно, и взаимодействие налажено, и молодой задор присутствует, и предыдущие матчи играли с рвением и желанием...
А, вот, подиж ты... (((
Живенько только было после гола Бикфалби, т. е. концовочка удалась, а всё, что происходило ДО - очень уныло.
В матче 22-го тура РПЛ «Урал» на своем поле минимально выиграл у «Ротора».
Единственный гол на 83-й минуте встречи забил румынский полузащитник Эрик Бикфалви.
Набрав три очка, «Урал» догнал в турнирной таблице чемпионата идущий 11-м «Ахмат». «Ротор» остался на 13-й строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бикфалви, 83.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Евсеев, 80), Эль Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 80), Августиняк, Погребняк (Панюков, 63).
«Ротор»: Чондрич, Байрыев (Муллин, 87), Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулeв (Арабидзе, 87), Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Понсе.